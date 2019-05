Internazionali Roma 2019 | l’Italia cala i Fantastici 4 al 2° turno! Fognini | Sinner

Internazionali d’Italia Roma 2019 : subito fuori Elisabetta Cocciaretto : E’ durata un solo turno l’avventura negli Internazionali d’Italia al Foro Italico per Elisabetta Cocciaretto, battuta con un doppio 6-3 dalla statunitense Amanda Anisimova. Una bella esperienza comunque per la marchigiana che è stata brava ad arrivare in finale nel torneo delle prequalificazioni guadagnandosi una wild card per il tabellone principale. I due set sono durati entrambi 35 minuti per un totale di un’ora e 10 minuti. Molto particolare ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Cecchinato rimonta e conquista il secondo turno. Monfils out a Roma : Venus in difficoltà : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : terra amara per Sara Errani - che conquista un solo gioco contro Viktoria Kuzmova : Indigesta la terra rossa del Foro Italico per Sara Errani, che esce di scena dopo appena 57 minuti di gioco dagli Internazionali d’Italia di tennis: la wild card azzurra cede all’esordio nel tabellone principale del singolare femminile alla slovacca Viktoria Kuzmova, che si impone con un nettissimo 6-1 6-0, punteggio senza appello alcuno. Nel primo set si capisce subito l’andazzo del match, dato che, seppur ai vantaggi, ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego perde al terzo set - Cecchinato sotto di un set. Errani lascia Roma con un 6-1 6-0 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

Salute : torna Tennis & Friends - check up gratuiti agli Internazionali Bnl di Roma : Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends “Salute e sport…sport è Salute” 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa Romana si svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, sport, ...

Salute : torna Tennis & Friends - check up gratuiti agli Internazionali Bnl Roma : Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends “Salute e sport…sport è Salute” 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa Romana si svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, sport, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : in campo tre italiani - tre italiane e le sorelle Williams : Sarà ricchissima di partite e anche di italiani in campo la giornata odierna degli Internazionali d’Italia del Foro italico. Il programma sui vari campi comincerà, come di consueto, alle ore 11.00. Sul Centrale apriranno il croato Borna Coric, numero 13 del tabellone, e l’emergente canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore dell’unico precedente lo scorso marzo a Miami. A seguire, ma non prima delle ore 13.00, un match del tabellone femminile a ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli azzurri in campo oggi (lunedì 13 maggio). Orari e tv. Tocca a Fognini e Cecchinato : Va in scena la seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis e ci sarà tanta Italia in campo per una giornata molto attesa. Sul Centrale il terzo match vedrà Marco Cecchinato, mentre animeranno la sessione serale prima Fabio Fognini, poi Jasmine Paolini. con grandi attese per il ligure reduce dal successo a Montecarlo. Sul Grandstand il secondo match del day-2 vedrà protagonista Lorenzo Sonego, mentre sul campo 2 il secondo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il programma di oggi (lunedì 13 maggio). Orari - ordine di gioco - tv e streaming : Giornata di primi turni, oggi, per quel che riguarda gli Internazionali d’Italia ed entrambi i suoi due tabelloni, quello maschile e quello femminile. Sul Centrale, il cui programma torna a partire alle 11 dopo anni in cui i match prendevano il via alle 12, aprirà le danze Borna Coric, il numero 2 di Croazia, che sfida la sensazione canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo di loro sarà la volta di Serena Williams, che esordirà contro la ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : fantastica vittoria dell’altoatesino : “Il nostro obiettivo non è vincere solo qualche partita…” : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andreas Seppi cede in tre set a Roberto Bautista Agut : Subito dopo la fantastica vittoria di Jannik Sinner su Steve Johnson, sul Campo Centrale è di scena un altro altoatesino, Andreas Seppi, che però viene sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut col punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco. Brutta partenza per Seppi nel primo set, Bautista Agut va infatti avanti 4-0, il 35enne di Caldaro nel quinto game recupera con due belle risposte uno dei due break subiti per ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 1-6 - l’iberico accede al secondo turno : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 0-5 - l’iberico prossimo al successo : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 0-3 - l’iberico avanti di un break nel terzo set : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...