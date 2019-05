Internazionali d’Italia | Sonego perde la battaglia al terzo con Khachanov

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego perde al terzo set - Cecchinato sotto di un set. Errani lascia Roma con un 6-1 6-0 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Sonego lotta ma il russo è più forte anche del tifo : vittoria al terzo e secondo turno conquistato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

Internazionali d’Italia - Sara Errani distrutta dalla Kuzmova : un solo game per l’azzurra : Internazionali d’Italia, Sara Errani è crollata sotto i colpi della slovacca Kuzmova: sconfitta 6-1 6-0 Internazionali d’Italia, Sara Errani ha perso al primo turno del torneo di Roma contro la slovacca Kuzmova. La tennista italiana non è mai stata in partita, perdendo nettamente col punteggio di 6-1 6-0. Adesso la Kuzmova se la vedrà con la Barty al secondo turno dopo aver vinto in scioltezza in questo pomeriggio contro la ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 4-6 nel 1° set - l’azzurro deve inseguire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Il russo strappa ancora il servizio e scappa via : 3-6 - 7-6 - 2-5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego al terzo set piazza il primo break del match - Cecchinato sotto 5-4. Errani perde il primo set 6-1 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Controbreak di Sonego che riapre il match : 3-6 - 7-6 - 2-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 4-5 nel 1° set - break dell’australiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Conferma l’ottimo momento il russo : 3-6 - 7-6 - 0-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-4 nel 1° set - break dell’australiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Break Khachanov nel terzo : 3-6 - 7-6 - 0-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-2 nel 1° set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 2-1 nel 1° set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego al terzo set contro Khachanov - Cecchinato da poco in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...