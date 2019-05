Internazionali d’Italia Roma 2019 | il programma di oggi lunedì 13 maggio Orari | ordine

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli azzurri in campo oggi (lunedì 13 maggio). Orari e tv. Tocca a Fognini e Cecchinato : Va in scena la seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis e ci sarà tanta Italia in campo per una giornata molto attesa. Sul Centrale il terzo match vedrà Marco Cecchinato, mentre animeranno la sessione serale prima Fabio Fognini, poi Jasmine Paolini. con grandi attese per il ligure reduce dal successo a Montecarlo. Sul Grandstand il secondo match del day-2 vedrà protagonista Lorenzo Sonego, mentre sul campo 2 il secondo ...

Internazionali d’Italia - Jannik Sinner vuole continuare a sorprendere : “l’obiettivo non è vincere soltanto qualche match” : Internazionali d’Italia, Jannik Sinner rappresenta il futuro del tennis italiano, anche oggi una dimostrazione di forza “Sono sorpreso anche io, non è una cosa normale, ma il nostro obiettivo non è vincere soltanto qualche match, è di andare più avanti tra qualche anno. All’inizio non volevo neppure venire a Roma – le parole di Sinner riportate da Sportface – qualche volta le cose vengono anche per caso. Oggi non era facile, è ...

Internazionali d’Italia - prezzi raddoppiati per l’esordio di Federer : Binaghi spiega il motivo di tale scelta : Angelo Binaghi ha parlato dell’aumento dei prezzi che ci sarà per quanto concerne il mercoledì agli Internazionali d’Italia Angelo Binaghi, presidente della Fit, ha spiegato il motivo per il quale sono stati raddoppiati i prezzi dei tagliandi per il mercoledì agli Internazionali d’Italia, proprio quando giocherà Roger Federer. “Mercoledì, per l’esordio di Federer, abbiamo raddoppiato i prezzi dei biglietti ancora ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : i risultati di domenica 12 maggio. Berrettini e Sinner fanno sognare - eliminato Seppi da Bautista Agut : Una giornata speciale questa prima degli Internazionali d’Italia 2019 di Tennis al Foro Italico di Roma. Sul rosso capitolino i colori azzurri hanno potuto festeggiare i successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner che hanno esaltato il pubblico nostrano. Il vincitore dell’ATP di Budapest ha regolato in due set il francese Lucas Pouille (n.28 ATP). Una prova di grande autorità del padrone di casa che, con lo score di 6-2 6-4, si è ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : fantastica vittoria dell’altoatesino : “Il nostro obiettivo non è vincere solo qualche partita…” : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andreas Seppi cede in tre set a Roberto Bautista Agut : Subito dopo la fantastica vittoria di Jannik Sinner su Steve Johnson, sul Campo Centrale è di scena un altro altoatesino, Andreas Seppi, che però viene sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut col punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco. Brutta partenza per Seppi nel primo set, Bautista Agut va infatti avanti 4-0, il 35enne di Caldaro nel quinto game recupera con due belle risposte uno dei due break subiti per ...

Sinner-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 : programma - orari e tv : Jannik Sinner che sorpresa! A 17 anni e per la prima volta nel Centrale del Foro Italico degli Internazionali d’Italia 2019, l’enfant prodige del tennis nostrano, realizza l’impresa e supera al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5, recuperando da 5-2 nell’ultimo parziale. L’allievo di Riccardo Piatti e di Max Sartori, dopo aver ottenuto in stagione riscontri ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 1-6 - l’iberico accede al secondo turno : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

Internazionali d’Italia - Seppi lotta ma crolla al terzo : Bautista al secondo turno : Internazionali d’Italia, Andreas Seppi ha perso in tre set contro Bautista Agut che potrebbe essere il prossimo avversario di Sonego Internazionali d’Italia, in una giornata senz’altro splendida per i colori azzurri, con le vittorie di Sinner e Berrettini, il nostro Seppi non è riuscito a battere Bautista Agut ed uscire dal suo momento negativo. Andreas ha lottato col coltello tra i denti, portando lo spagnolo al terzo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari e tv di lunedì 13 maggio. Gli azzurri in campo al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia di tennis proseguiranno domani con la seconda giornata del torneo maschile e la prima di quello femminile: sul Centrale il terzo match vedrà protagonista Marco Cecchinato, mentre animeranno la sessione serale prima Fabio Fognini, poi Jasmine Paolini. Sul Grandstand il secondo match di giornata vedrà in campo Lorenzo Sonego, mentre sul campo 2 il secondo incontro sarà quello di Sara Errani, il quarto quello di ...

