Internazionali d’Italia Roma 2019 | i risultati del torneo maschile di lunedì 13 maggio

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Oltre a quelli dei tre italiani Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Fabio Fognini, le cui cronache potete leggere qui sotto, si sono disputati oggi altri otto incontri di primo turno del singolaredeglial Foro Italico di. LA CRONACA DEL MATCH DI LORENZO SONEGO LA CRONACA DEL MATCH DI MARCO CECCHINATO LA CRONACA DEL MATCH DI FABIO FOGNINI In uno dei match più interessanti di giornata il croato Borna Coric, testa di serie numero 13, ha avuto ragione in tre set col punteggio di 6-7 6-3 6-4 del giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime, che sta dimostrando ogni volta che scende in campo come sia uno degli atleti emergenti del circuito, Coric affronterà ora il britannico Cameron Norrie, che ha sconfitto un po’ a sorpresa l’australiano John Millman per 3-6 6-3 6-4. Lo spagnolo Fernando Verdasco ha superato anch’egli in tre set l’altro britannico Kyle ...

WeAreTennisITA : È ufficiale, Roger #Federer parteciperà agli Internazionali BNL d'Italia 2019! ?? #IBI19 - Eurosport_IT : Non svegliarti, Jannik Sinner ???????? È l'italiano più giovane a vincere un match in un Masters 1000, e il decimo più… - SisalMatchpoint : Roma caput tennis ??! Un nuovo capitolo sulla terra ?? degli Internazionali d'Italia: #Nadal ???? per la nona affermazi… -