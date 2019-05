Internazionali d’Italia Roma 2019 | avanzano le sorelle Williams e Azarenka Azzurre tutte

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) C’era grande attesa per l’esordio adi Serena. L’americana rientrava sul circuito dopo l’ultima apparizione nel primo turno del Miami Open (22 Marzo), torneo nel quale si ritirò senza giocare dopo il successo con la svedese Rebecca Peterson. Anche aglid’Italia le due si sono ritrovate di fronte subito e ancora una volta a vincere è stata l’ex numero uno del mondo, che si è imposta in due set per 6-4 6-2. Adesso al secondo turno ci sarà un bellissimo derby con la sorella Venus. Infatti la più grande delle duesi è imposta in tre set contro la belga Elise Mertens al termine di una pazzesca battaglia durata oltre tre ore e che si è risolta solo al tiebreak del terzo set. Una giornata nera per l’Italia.e tre lesono state eliminate, senza raccogliere più di tre game in un set. Sara Errani ...

