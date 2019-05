Internazionali d’Italia | Muguruza al secondo turno | Zheng impotente

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Il piemontese fallisce due palle break. Il russo vince il primo set 6-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - tutti i risultati in tempo reale. Tra poco Sonego. Attesa per Cecchinato e Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande Attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...

Tennis - al via gli Internazionali BNL d’Italia : ecco il montepremi : Quanto vale vincere Internazionali BNL Italia – Sono cominciati con le sfide del primo turno gli Internazionali BNL d’Italia sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, il più importante torneo Tennistico giocato nella nostra penisola. L’edizione 2019 vede il ritorno nella capitale anche di Roger Federer, che mancava da Roma da tre stagioni. Un ritorno che ha […] L'articolo Tennis, al via gli Internazionali BNL ...

Internazionali d’Italia 2019 - Fabio Fognini : “Il dolore alla gamba si è riacutizzato. Spero di disputare un buon torneo” : Fabio Fognini farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2019 di Roma di tennis quest’oggi. Sulla terra rossa del Foro Italico il n.12 del mondo se la vedrà nel programma serale contro l’insidioso francese Jo-Wilfried Tsonga, giocatore di grande qualità e decaduto in classifica (n.92 del mondo) per alcune problematiche fisiche. Ironia della sorte, il ligure, dopo il trionfo a Montecarlo e l’ottimo torneo ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : va in scena la rivincita di Montecarlo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : esordio complicato contro il talento australiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : in campo tre italiani - tre italiane e le sorelle Williams : Sarà ricchissima di partite e anche di italiani in campo la giornata odierna degli Internazionali d’Italia del Foro italico. Il programma sui vari campi comincerà, come di consueto, alle ore 11.00. Sul Centrale apriranno il croato Borna Coric, numero 13 del tabellone, e l’emergente canadese Felix Auger-Aliassime, vincitore dell’unico precedente lo scorso marzo a Miami. A seguire, ma non prima delle ore 13.00, un match del tabellone femminile a ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli azzurri in campo oggi (lunedì 13 maggio). Orari e tv. Tocca a Fognini e Cecchinato : Va in scena la seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis e ci sarà tanta Italia in campo per una giornata molto attesa. Sul Centrale il terzo match vedrà Marco Cecchinato, mentre animeranno la sessione serale prima Fabio Fognini, poi Jasmine Paolini. con grandi attese per il ligure reduce dal successo a Montecarlo. Sul Grandstand il secondo match del day-2 vedrà protagonista Lorenzo Sonego, mentre sul campo 2 il secondo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il programma di oggi (lunedì 13 maggio). Orari - ordine di gioco - tv e streaming : Giornata di primi turni, oggi, per quel che riguarda gli Internazionali d’Italia ed entrambi i suoi due tabelloni, quello maschile e quello femminile. Sul Centrale, il cui programma torna a partire alle 11 dopo anni in cui i match prendevano il via alle 12, aprirà le danze Borna Coric, il numero 2 di Croazia, che sfida la sensazione canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo di loro sarà la volta di Serena Williams, che esordirà contro la ...

Internazionali d’Italia - Jannik Sinner vuole continuare a sorprendere : “l’obiettivo non è vincere soltanto qualche match” : Internazionali d’Italia, Jannik Sinner rappresenta il futuro del tennis italiano, anche oggi una dimostrazione di forza “Sono sorpreso anche io, non è una cosa normale, ma il nostro obiettivo non è vincere soltanto qualche match, è di andare più avanti tra qualche anno. All’inizio non volevo neppure venire a Roma – le parole di Sinner riportate da Sportface – qualche volta le cose vengono anche per caso. Oggi non era facile, è ...

Internazionali d’Italia - prezzi raddoppiati per l’esordio di Federer : Binaghi spiega il motivo di tale scelta : Angelo Binaghi ha parlato dell’aumento dei prezzi che ci sarà per quanto concerne il mercoledì agli Internazionali d’Italia Angelo Binaghi, presidente della Fit, ha spiegato il motivo per il quale sono stati raddoppiati i prezzi dei tagliandi per il mercoledì agli Internazionali d’Italia, proprio quando giocherà Roger Federer. “Mercoledì, per l’esordio di Federer, abbiamo raddoppiato i prezzi dei biglietti ancora ...