Internazionali d’Italia – Cecchinato batte un tosto De Minaur | l’azzurro vola al secondo

Internazionali d’Italia 2019 : Marco Cecchinato soffre ma sconfigge Alex de Minaur in tre set. L’azzurro accede al secondo turno : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro (n.19 del mondo) soffre ma supera in tre set il Next Gen australiano Alex De Minaur, numero 26 ATP, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, venendo fuori alla distanza e concludendo in 2 ore e 12 minuti di partita. Con questo risultato l’italiano riscatta la sconfitta nell’unico precedente, risalente al torneo di Wimbledon dell’anno passato, ed accede al secondo turno dove lo ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Cecchinato rimonta e conquista il secondo turno. Monfils out a Roma : Venus in difficoltà : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : rimonta pazzesca del siciliano e secondo turno conquistato dopo la vittoria per 4-6 6-3 6-1!

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : doppio break del siciliano e set in cascina 4-6 6-3 4-1

Internazionali d’Italia – Nadal vive alla giornata - Rafa sincero : “non ho ancora vinto - ma sto bene! E su Federer…” : Rafa Nadal atterrato a Roma: le parole del maiorchino in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio agli Internazionali d’Italia E’ iniziato lo spettacolo degli Internazionali d’Italia: da ieri i tennisti stanno solcando i campi in terra rossa del Foro Italico di Roma, per i primi match del torneo. Le tribune si popolano sempre più, in attesa dell’arrivo dei big, tra cui anche Rafa Nadal, atterrato oggi nella ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : festival dei break in questo inizio di terzo set 4-6 6-3 2-1

Internazionali d’Italia Roma 2019 : terra amara per Sara Errani - che conquista un solo gioco contro Viktoria Kuzmova : Indigesta la terra rossa del Foro Italico per Sara Errani, che esce di scena dopo appena 57 minuti di gioco dagli Internazionali d’Italia di tennis: la wild card azzurra cede all’esordio nel tabellone principale del singolare femminile alla slovacca Viktoria Kuzmova, che si impone con un nettissimo 6-1 6-0, punteggio senza appello alcuno. Nel primo set si capisce subito l’andazzo del match, dato che, seppur ai vantaggi, ...

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Cecchinato manda il match al terzo set. Ruud avanza : Venus intanto scende in campo

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano domina e conquista il secondo parziale 4-6 6-3

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano piazza il break ed ipoteca il set 4-6 5-2

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano non trema al servizio e resta avanti nel secondo set4-6 3-2

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego perde al terzo set - Cecchinato sotto di un set. Errani lascia Roma con un 6-1 6-0

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Sonego lotta ma il russo è più forte anche del tifo : vittoria al terzo e secondo turno conquistato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

Internazionali d’Italia - Sara Errani distrutta dalla Kuzmova : un solo game per l’azzurra : Internazionali d’Italia, Sara Errani è crollata sotto i colpi della slovacca Kuzmova: sconfitta 6-1 6-0 Internazionali d’Italia, Sara Errani ha perso al primo turno del torneo di Roma contro la slovacca Kuzmova. La tennista italiana non è mai stata in partita, perdendo nettamente col punteggio di 6-1 6-0. Adesso la Kuzmova se la vedrà con la Barty al secondo turno dopo aver vinto in scioltezza in questo pomeriggio contro la ...