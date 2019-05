Inter | SportMediaset si sbilancia | con Conte la squadra verrebbe cambiata molto in attacco

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Un esempio lampante è l'ingaggio del centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Alla guida di questa rosa potrebbe esserci Antoniovisto che si fanno sempre più frequenti i rumors su un possibile arrivo dell'ex tecnico del Chelsea sulla panchina nerazzurra. I contatti con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sono frequenti e ci sarebbe anche una bozza di accordo per un contratto triennale o quadriennale a oltre otto milioni di euro a stagione. L'allenatore pugliese ha dato le sue indicazioni su come rinforzare lae cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da sette anni. La nuovadiIn questi giorni si è parlatodel possibile approdo di ...

