Inter | missione Champions quasi compiuta | con il Chievo decidono Politano e Perisic

Conti pubblici - Di Maio : 'Da Commissione Ue Interpretazioni curiose - locomotiva Italia va avanti' : 'È curioso che un numero simile a quello dell'Istat da parte della Commissione europea venga interpretato in senso opposto': così commenta le...

Fabio Fazio a Salvini : “Non viene in trasmissione? Spiace - sarebbe stato Interessante sentire la sua posizione” : Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa questa sera su Rai1 sulla decisione della Lega di non essere presente in trasmissione con nessun suo esponente, ha dichiarato: “Prima di cominciare la nostra puntata voglio leggere alcune righe che mi sono appuntato per fare una brevissima, ma doverosa, precisazione in nome del pluralismo a cui Che tempo che fa si è sempre attenuto. Questa sera, come forse saprete, dopo Forza Italia avremmo dovuto ...

MotoGp - l’ammissione di Marquez : “nei primi cinque giri ho avuto paura. Avversari? Oggi non mi Interessava di nessuno” : Il pilota della Honda ha parlato della vittoria ottenuta a Jerez, svelando le sensazioni avvertite durante la gara Seconda vittoria stagionale per Marc Marquez, il pilota della Honda si impone a Jerez e torna sul gradino più alto del podio dopo la caduta di Austin. Un successo che vale doppio per lo spagnolo, risalito in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto nel post gara il ...

L'Intervista. Boldrini : Giulio Regeni - per fare luce serve Commissione d'inchiesta : serve ora un'azione politica? La Commissione d'inchiesta è l'ultima carta da giocare per diradare le nebbie sul caso di Giulio Regeni. Non è sicuro che ci riusciremo, ma era doveroso tentare. Inoltre,...

Stazione Spaziale Internazionale - Missione Beyond : carico bio-medico per Cygnus : La Stazione Spaziale Internazionale si prepara ad accogliere i primi esperimenti dell’Agenzia Spaziale italiana che coinvolgeranno l’astronauta Esa Luca Parmitano nel corso della Missione Beyond. Partiti il 17 aprile dalla base Nasa di Wallops a bordo della navetta cargo Cygnus NG-11, arriveranno sulla Stazione orbitante oggi 19 aprile. Si chiamano Nutriss e Acoustic Diagnostics e sono i primi due dei sei che l’Agenzia ha selezionato nell’ambito ...

Stazione Spaziale Internazionale : partiti i primi 2 esperimenti della Missione Beyond : Sono partiti alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che vedranno coinvolto Luca Parmitano nel corso della sua Missione. NUTRISS e Acoustic Diagnostics sono decollati a bordo nella navetta cargo Cygnus NG-11 il 17 aprile dalla base NASA di Wallops Island in Virginia a bordo del lanciatore Antares-230. L’Agenzia Spaziale Italiana ha selezionato sei esperimenti per la ...

Da commissione capitolina parere contrario ad annullamento Interesse pubblico sullo stadio : Roma – parere contrario dalla commissione capitolina congiunta Urbanistica-Lavori pubblici sulla delibera Grancio-Fassina, che richiede l’annullamento del pubblico interesse sullo stadio della Roma a Tor di Valle. La prima delle 5 commissioni – ora ridotte a 4 con la congiunta di oggi – si e’ espressa negativamente grazie ai voti dei consiglieri di maggioranza. Favorevoli le opposizioni sia di centrodestra che di ...

L’Assemblea della Camera ha approvato un disegno di legge - presentato dal Governo e modificato dalla Commissione Giustizia (AC. 1455-A) - volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite Interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale. : via L’Assemblea della Camera ha approvato un disegno di legge, presentato dal Governo e modificato dalla Commissione Giustizia (AC. 1455-A), volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Problemi tecnici durante 'Aspettando Geo' - trasmissione Interrotta per diversi minuti : La puntata di Geo trasmessa oggi pomeriggio su Rai 3 ha subìto circa 12 minuti di sospensione per via di Problemi tecnici nell'emissione del programma condotto da Sveva Sagramola.I Problemi sono iniziati durante la messa in onda di un documentario all'interno di Aspettando Geo. Continue interruzioni 'nere' hanno portato alla sospensione prima del servizio in onda con l'intervento da studio della conduttrice con Emanuele Biggi che, ...

Armenia-Russia : riunione della commissione Intergovernativa il 4 aprile a Mosca : Secondo il documento, per la parte armena saranno presenti il vicepremier Mher Grigoryan, il ministro dell'Istruzione e della Scienza Araik Harutyunyan, il ministro dei Trasporti Hakob Arshakyan e il ...

COMMISSIONE BANCHE - MATTARELLA FIRMA LEGGE/ "No a Interferenze e controllo credito" : COMMISSIONE BANCHE, l'altolà di MATTARELLA al Governo 'Bankitalia resti autonoma'. Rimborsi ai truffati, Di Maio 'pressa' Salvini