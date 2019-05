Inter | il primo obiettivo per la prossima estate sarebbe Federico Chiesa

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 4-3 - primo set dominato dallo spagnolo : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 - primo set dominato dallo spagnolo : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 6-1 per il californiano nel primo set - 6-1 per l’altoatesino nel secondo! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano domina e vince il primo set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : primo turno complicatissimo per l’idolo di casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? Si tratta del primo confronto tra i due ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : primo turno qualificazioni femminili. Tra le azzurre avanza Cristiana Ferrando : Prima delle due giornate riservate alle qualificazioni del torneo WTA Premier 5 di Roma: il tabellone principale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis scatterà lunedì 13 maggio, mentre domani si assegneranno gli ultimi otto posti liberi nel main draw. Oggi infatti si sono giocati i match del primo turno del tabellone cadetto. In casa Italia delle wild card assegnate tramite le pre-qualificazioni sopravvive ...

Inter - Lukaku sarebbe il primo rinforzo chiesto da Conte se approdasse nel club lombardo : Nonostante la stagione non sia ancora terminata, con l'Inter che deve blindare il terzo posto e ottenere la qualificazione in Champions League avendo un punto di vantaggio sull'Atalanta e quattro su Milan e Roma, si continuano a susseguirsi i rumors sul prossimo allenatore, che sembra sempre più certo sarà Antonio Conte. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ieri ha glissato con un no comment alle domande dei cronisti ma i due sono in ...

Break presenta il primo outdoor di O’Live con Idriss D - il DJ che pone il dovere al servizio del diletto (Intervista) : L'appuntamento di O'Live con Idriss D segna un punto di svolta nel live show di ORadio: martedì 14 maggio alle 18.30 lo spettacolo sarà outdoor e per l'occasione il DJ set trova spazio, grazie a Break Eventi, in una location d'eccezione sul mare di Napoli. "Break" è la creatura di Enzino, ex Angels of Love e oggi nome di spicco per tutta la scena club partenopea e nazionale, dopo un trentennio di esperienze che lo hanno fatto diventare un punto ...

Internazionali d’Italia – Forfait di John Isner - Albot accede al main draw : Seppi al momento primo degli esclusi : Il tennista americano non parteciperà al torneo romano, al suo posto entra in tabellone il moldavo Albot Lo statunitense John Isner, numero 10 del ranking mondiale, si è cancellato dagli Internazionali BNL d’Italia per l’infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot. L’azzurro Andreas Seppi è al momento fuori un posto dal main draw del torneo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : le favorite. Simona Halep a caccia del primo titolo al Foro Italico dopo due finali perse : Mancano ancora tre giorni al sorteggio del tabellone principale del singolare donne del WTA Premier Mandatory di Roma, versione femminile degli Internazionali d’Italia del Foro Italico, ma già dall’entry list si preannuncia un torneo assolutamente stellare. Saranno tutte presenti le prime 27 tenniste del mondo, la prima a mancare sarà la russa tre volte vincitrice al Foro Maria Sharapova, alle prese con un problema alla spalla già operata a fine ...

Ally Brooke : dal primo album solista a quanto i fan fanno per lei - guarda la nostra video Intervista! : So sweet <3 The post Ally Brooke: dal primo album solista a quanto i fan fanno per lei, guarda la nostra video intervista! appeared first on News Mtv Italia.