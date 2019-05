Incontro ai diritti | il primo e più grande tour legale mai organizzato in Italia

scuolainforma

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si svolgerà a Roma, il 14 e il 15 maggio, una due giorni dedicata alla tutela dei lavoratori. L’evento èdallo StudioLeone-Fell che in questo modo intende proseguire unche ha già visto svolgersi due tappe a Catania e a Napoli. Per l’occasione gli avvocati patrocinatori danno appuntamento all’Empire Palace Hotel (in Via Aureliana, 39). Si tratta dell’unicod’pensato per la tutela giuridica dei cittadini, studenti, militari, docenti, liberi professionisti, lavoratori e pensionati.aiQuesto è il nome dato all’evento in cui verrà dato spazio a tutte le iniziative legali intraprese dallo studio. Particolarmente interessante si preannuncia la sessione dedicata al settore istruzione. Oltre allo staffdello Studio, saranno presenti numerosi ospiti. Uno fra tutti, Mihaela Munteanu, avvocato romeno che ...

