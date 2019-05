In Sri Lanka è stato imposto un coprifuoco dalle 9 di sera alle 4 del mattino

In Sri Lanka ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati : In Sri Lanka oggi ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati di Pasqua, in cui 359 persone erano morte in attentati contro chiese cattoliche e alberghi di lusso rivendicati dallo Stato Islamico. A Colombo, la capitale del

Sri Lanka - prima messe dopo attentati : 11.42 La chiesa cattolica in Sri Lanka ha tenuto la prima messa domenicale regolare dopo gli attentati suicidi del giorno di Pasqua contro chiese e alberghi, che hanno ucciso oltre 250 persone. Forze dell'ordine armate di fucili d'assalto pattugliano le strade che portano alle chiese e sono di guardia fuori dagli edifici. Chi entra deve mostrare documenti d'identità ed è perquisito. Il giorno di Pasqua, 7 attentatori suicidi hanno colpito 2 ...

La crisi del turismo in Sri Lanka dopo gli attentati di Pasqua : Molte prenotazioni sono state cancellate e si stima che il settore turistico possa perdere 1,5 miliardi di dollari, con danni per tutta l'economia del paese

Lo Sri Lanka e Sant'Antonio da Padova - un legame oltre la paura : ... di sofferenza e di paura a causa di questi attentati terroristici che hanno scosso l'intera isola dello Sri Lanka e l'opinione pubblica del mondo'. 'Sono stati sicuramente momenti scioccanti per ...

Sri Lanka - Papa : prego per pace insieme a seguaci di ogni fede : Roma, 5 mag., askanews, - "Sulla scia dei brutali attacchi alle comunità cristiane di Colombo radunate in preghiera la Domenica di Pasqua e in altri luoghi dello Sri Lanka, desidero assicurare una ...

Sri Lanka : polizia richiede di consegnare le armi bianche - : Le autorità dello Sri Lanka hanno invitato i residenti locali a consegnare le armi bianche e vestiti simili a quelli militari nelle più vicine stazioni di polizia entro due giorni. La richiesta di ...

Sri Lanka : Comunità tamil Palermo prega per morti attentati : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Il Tempio induista della Comunità tamil Sri Mutthu Vinayagar di Palermo ha organizzato un momento di preghiera per ricordare i morti negli attentati in Sri Lanka. Hanno partecipato diversi sacerdoti ed esponenti della chiesa Cattolica palermitana i quali hanno espresso

Sri Lanka - chiese chiuse per 2° Weekend : 0.01 Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka. Dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la Chiesa cattolica su nuovi possibili attacchi. Dopo gli ultimi rapporti della sicurezza il cardinale Malcom Ranjith, capo della diocesi, ha deciso di cancellare tutte le messe domenicali. Lo riferisce il portavoce Tillakaratne. La scorsa settimana era stato raccomandato ai musulmani di evitare la ...

Sri Lanka : cancellate ancora le messe : ANSA, - COLOMBO, 2 MAG - Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka dove, dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la chiesa cattolica rispetto a ...

Sri Lanka : chiesa teme nuovi attacchi - cancellate messe : Riti religiosi sospesi per il secondo fine settimana consecutivo nello Sri Lanka dove, dopo le stragi di Pasqua, il governo ha messo in guardia la chiesa cattolica rispetto a nuovi possibili attacchi. ...

Lo Sri Lanka ha riaperto i social network dopo gli attentati terroristici di Pasqua : Lo Sri Lanka ha riaperto i social network che erano stati resi irraggiungibili dopo gli attentati terroristici di Pasqua, in cui sono morte 253 persone. Subito dopo gli attacchi contro tre chiese e tre alberghi nella capitale del paese, Colombo, e

Sri Lanka Tourism : pronti a far rinascere la destinazione : 'Gli abitanti dello Sri Lanka sono tra le persone più accoglienti al mondo e quando un ospite arriva sulle nostre spiagge diventa parte della nostra famiglia', ha affermato Kishu Gomes , presidente ...