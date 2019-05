In dirittura d' arrivo i cortometraggi per il Festival veronese ' Cinema per la Scuola'

Mario Lolini : 'L'iter per il commissariato a Follonica è in dirittura d'arrivo. Conto di avere presto l'uffficialità' : "Follonica ne ha bisogno " spiega il parlamentare leghista- i fatti di cronaca dell'ultimo anno dimostrano come la presenza della criminalità non sia solo una diceria, ma come sia concreta. Alzare il ...

Infrastrutture : Treviso - in dirittura d'arrivo restauro ponte storico della Priula (4) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l’iniezione nel terreno di materiale cementizio tramite la tecnologia jet grouting. Per quanto concerne il rafforzamento delle fondazioni del ponte sono stati eseguiti

Infrastrutture : Treviso - in dirittura d'arrivo restauro ponte storico della Priula (3) : (AdnKronos) - L’importante intervento preparatorio di bonifica bellica dell’area di cantiere ha portato alla luce ben 84 ordigni bellici di varie tipologie richiedendo, con la fase di definizione dei materiali di restauro concordata con la Soprintendenza della provincia di Treviso, un tempo di lavor

Infrastrutture : Treviso - in dirittura d'arrivo restauro ponte storico della Priula (2) : (AdnKronos) - “Passato e futuro convivono in questo ponte che per il Veneto è identitario – ha dichiarato il Presidente della Regione –. Alla struttura storica di quello che è per noi il collegamento fra destra e sinistra Piave, i bravi tecnici dell'Anas hanno sovrapposto sostanzialmente un nuovo po

Infrastrutture : Treviso - in dirittura d'arrivo restauro ponte storico della Priula : Treviso, 23 apr. (AdnKronos) - Si è svolto oggi il sopralluogo congiunto Regione Veneto – Anas (Gruppo FS Italiane) presso l’area di cantiere dove sono in dirittura di arrivo i lavori di restauro conservativo, consolidamento fondazionale ed adeguamento dimensionale del ponte della Priula a Susegana,

Def in dirittura d'arrivo - Salvini pretende flat tax. Siri : 'A Tria proposto 15% fino a 50.000 euro' : Matteo Salvini a tutto campo, avverte più o meno velatamente il ministro dell'economia Giovanni Tria, nella settimana in cui verrà presentato il Def. Parlando a 'Non è l'Arena', il leader leghista ha ricordato il cavallo di battaglia della Lega inserito nel contratto del ...

Luna : la sonda Beresheet in dirittura d'arrivo : La sonda Beresheet, in principio, in ebraico,, della società privata israeliana SpaceIL, lanciata da Cape Canaveral con un Falcon 9, SpaceX, lo scorso 21 febbraio, in compagnia di un satellite per ...

Guerra dazi : accordo Usa-Cina in dirittura d'arrivo - mercati esultano : Nel caso in cui le due maggiori economie del mondo non riescano a raggiungere presto un'intesa, Moody's ha avvertito che l'economia mondiale potrebbe finire in recessione . Liveblog in corso: gli ...

In dirittura d’arrivo EMUI 9 su Huawei P10 TIM - i tempi esatti : I Huawei P10 TIM, così come i modelli non serigrafati dello stesso smartphone sono destinati a ricevere EMUI 9 e anche abbastanza presto. A partire dallo scorso 25 marzo, proprio la nuova interfaccia software che si accompagna pure ad Android 9 Pie ha iniziato a far capolino sui non più giovanissimi top di gamma in Italia, ma solo per le unità non serigrafate. Più che normale dunque che l'interesse sia rivolto anche alle varianti legate ad un ...

Xiaomi Mi 9X potrebbe essere in dirittura d’arrivo : ecco le presunte specifiche tecniche : Trapelano in rete le presunte specifiche tecniche di Xiaomi Mi 9X, smartphone che potrebbe arrivare in Europa come Xiaomi Mi A3 e in versione Android One. L'articolo Xiaomi Mi 9X potrebbe essere in dirittura d’arrivo: ecco le presunte specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.