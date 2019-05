Illiberali e fascisti indossano abiti nuovi | ma restano degli estremisti

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Bisognerebbe sempre considerare le caratteristiche principali dell’epoca storica in cui si vive. Per questo motivo era effettivamente preoccupante la decisione di concedere alcuni spazi nel Salone del Libro di Torino ad Altroforte, la nuova casa editrice vicina al movimento neofascista Casapound. Sembra che (quasi) tutto sia accettabile oggi: la storia non esiste, cancellata come in un palinsesto televisivo che non conosce il significato del termine “ieri”. Eppure, sorprendentemente, questa volta non abbiamo assistito all’accettazione passiva di una scelta alquanto dubbia. Wu Ming, Zerocalcare, lo storico Carlo Ginzburg e gli altri, decidono di boicottare la manifestazione letteraria innescando una reazione a catena. Sono seguiti da chi ha davvero a cuore la memoria della Shoah o ha subito sulla propria pelle l’antisemitismo fascista. Non intendo qui ...

