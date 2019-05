Ilary Blasi festeggia il compleanno del papà

Ilary Blasi la nuova conduttrice di Temptation Island Vip? : In lizza c'erano anche Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Filippo Bisciglia, ma sembra che a spuntarla sia stata proprio la moglie di Totti. Ilary Blasy , apprezzata conduttrice di diverse edizioni ...

Temptation Island Vip 2019 : Maria De Filippi chiama Ilary Blasi : Maria De Filippi: Ilary Blasi chiamata a condurre Temptation Island Vip Habemus Papam! O conduttrice, sarebbe il caso di dire. Ilary Blasi condurrà Temptation Island Vip 2019. L’annuncio arriva direttamente tra le pagine del settimanale Chi, in edicola a partire da oggi. Certo, la notizia non è ancora stata ufficializzata dai canali ufficiali della trasmissione, ma pare proprio che Maria De Filippi abbia scelto di puntare tutto sulla ...

Sei un demente! Francesco Totti interviene su Instagram dopo la pesante offesa a Ilary Blasi : Pubblicare la foto della propria figlia ed essere pesantemente offesa. È accaduto a Ilary Blasi, vittima di un hater su Instagram. La conduttrice ha condiviso un dolce scatto che mostra la piccola di casa intenta a giocare con le costruzioni. Tra i numerosi commenti di follower inteneriti dalla dolce immagine, è spuntato fuori un utente che ha usato parole davvero pesanti: “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei ...

Gomorra : anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina : Ilary Blasi e Francesco Totti sono appassionati fan di “Gomorra“. La conduttrice tv e l’ex Capitano della Roma stanno sul divano pronti a gustarsi il gran finale della quarta serie. Con loro ci sono... L'articolo Gomorra: anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi in pellegrinaggio a Lourdes accompagna i malati : Qualche tempo fa durante un’intervista Ilary Blasi aveva detto: “Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni. Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno”. Dopo tempo la Blasi ha realizzato questo suo sogno, diventare una “Dama” e dedicarsi completamente ai ...

