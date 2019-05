Il Torino sogna l’Europa | Urbano Cairo contrario alla Super Champions | “torneo per

Salone del Libro - M5s Torino : 'Bisogna escludere Altaforte' : Motivazioni che sono state condivise da Carlo Ginzburg, che ne ha seguito l'esempio: "Annullo la mia partecipazione, per una scelta politica, che non ha nulla a che fare con la sfera della legalità".

Juventus-Torino 1-1 - Lukic fa sognare i granata ma all’84 Ronaldo pareggia di testa : Il derby contro i bianconeri pareva risolto da una rete nel primo tempo. Ma il portoghese con un guizzo allontana i granata dalla Champions

Torino - Izzo a Sky : 'Derby? Bisogna crederci - con un pizzico di follia' : ... specialmente adesso che affronteremo questa sfida stando in alto in classifica: non dobbiamo avere paura, ci servono punti", le parole rilasciate in esclusiva a Sky Sport da Armando Izzo , uno dei ...

Torino News - i granata sognano la Champions : le parole di Cairo : La vittoria di ieri sera sul Milan non può più permettere al Torino di nascondersi quale possibile candidata al quarto posto. Lo sa bene il presidente granata Cairo, che tuttavia continua a mantenere un profilo basso. Ecco le sue parole a “Tutti convocati” di Radio 24. “La Roma ha due punti più di noi, e non sono pochi con 12 ancora disponibili, ma ci proveremo fino in fondo. Il derby? Non mi aspetto una Juventus ...

Disastro totale - il Milan non sta più in piedi! Confusione - frustrazione e assenza di gioco : il Torino domina e sogna la Champions : Il Torino affonda il Milan con le reti di Belotti e Berenguer: i granata alimentano il sogno Champions, rossoneri completamente allo sbando La domenica della 34ª Giornata di Serie A si chiude con Torino-Milan, big match che mette in palio 3 punti importantissimi nella corsa Champions League. Dopo le vittorie di Roma e Lazio e in attesa dell’Atalanta, impegnata domani contro l’Udinese, sono 5 le squadre, nello spazio di 3 punti, ...

VIDEO Torino-Milan 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Belotti e Berenguer fanno sognare i granata : Il Torino ha sconfitto il Milan per 2-0 nel match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio, i granata hanno vinto lo scontro diretto nella corsa verso un posto nella prossima Champions League e ora sognano in grande mentre i rossoneri scivolano in trasferta e ora dovranno prontamente reagire. Si è deciso tutto nel secondo tempo: Belotti ha sbloccato la situazione al 58′ con un calcio di rigore, poi Berenguer ha chiuso i ...

Torino-Milan 2-0 - i granata abbattono i rossoneri : Belotti e compagni sognano la Champions League! : Il Torino ha sconfitto il Milan per 2-0 nel match valido per la 34^ giornata della Serie A, i granata hanno mandato in visibilio il proprio pubblico dello Stadio Olimpico e hanno agganciato proprio i rossoneri e l’Atalanta al quinto posto in classifica (la Dea giocherà domani con l’Udinese): la quarta piazza della Roma è a sole due lunghezze, i ragazzi di Mazzarri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e ora ...

Il Torino sogna l’Europa - Cairo al Filadelfia. Verso il tutto esaurito contro il Milan : Il Torino sogna l’Europa. C’era anche il presidente Urbano Cairo ad assistere all’allenamento del Torino, che domenica sera ospita il Milan in una partita per l’Europa. Il patron granata ha seguito al Filadelfia le esercitazioni tecnico-tattiche di Belotti e compagni. Domani la rifinitura per i calciatori convocati, tra cui dovrebbe rivedersi Iago Falque. Da due giorni lo spagnolo lavora in parte col gruppo: contro ...

Neymar a Torino fa sognare tifosi Juve : ANSA, - Torino, 26 APR - Toccata e fuga a Torino per Neymar, il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint-Germain. L'attaccante verdeoro è atterrato in tarda mattinata all'aeroporto di Caselle per ...

