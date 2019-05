Il tifoso contesta Pogba | “Fuck off Instagram | vattene” E il giocatore francese a bordo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Manchester United, a fine stagione, è crollato fino al sesto posto in classifica e la sconfittainterna contro il già retrocesso Cardiff non ha aiutato a calmare gli animi di tifosi ed appassionati. Nel video, unparticolarmente maleducato se la prende con Paul, acampo per salutare i supporter. “Basta con, vattene, tornatene a casa” sono le parole dell’uomo, che condisce le proprie urla con insulti. Ma ilreagisce da professionista, prima allargando le braccia, come a scusarsi, e poi facendo il segno dell’ok. Video Twitter L'articolo Il: “Fuck off, vattene”. E ilcampo reagisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.

