Il Segreto | trame Spagna | Fernando vuole vendicare la morte della moglie | Severo pentito

Il Segreto - trame : Maria chiede a Fernando di non lasciare Puente Viejo : Le vicende de Il Segreto continuano a far emozionare i telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni trasmesse tra qualche settimana su Canale 5 svelano che Fernando riuscirà a rimettersi in forma dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran tanto da decidere di lasciare Puente Viejo. Dall'altra parte Raimundo e Maria abbiano abbiano un'altro piano in serbo per lui. Il Segreto: Fernando salva Esperanza e Beltran Le anticipazioni de Il Segreto, ...

Il Segreto - trame : Marcela guarisce dalla varicella - le condizioni di Camelia peggiorano : Continuano ad emozionare i fan di Canale 5 le vicende ambientate a Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in onda tra qualche settimana in Italia svelano che l'epidemia di varicella provocherà non pochi problemi a Marcela e Camelia. Se la moglie di Matias verrà dichiarata fuori pericolo, per la figlia ci saranno delle gravi complicazioni. Il Segreto: arriva un'epidemia a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando rimane vedovo a poche ore dal sì con Maria Elena : Brutte notizie arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni in Spagna. Le anticipazioni svelano che le nozze di Fernando e Maria Elena si tingeranno di rosso mentre Isaac comincerà dubitare di Elsa. Il Segreto: Consuelo e Marcela dubitano di Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate trasmesse dal 13 al 17 maggio in Spagna, raccontano che Elsa, appena tornata dal carcere, comincerà a comportarsi in modo ...

Il Segreto trame iberiche : Elsa lascia Isaac - Severo disperato dopo l'attentato : Le anticipazioni de "Il Segreto" che arrivano dalla Spagna sono davvero sorprendenti. Nelle puntate iberiche che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Isaac, Marcela e Consuelo cominceranno a dubitare della buonafede di Elsa, mentre Severo potrebbe essere il responsabile dell'attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena. Il Segreto: Consuelo e Marcela dubitano di Elsa Gli ultimi spoiler spagnoli de "Il Segreto" rivelano che il ...

Il Segreto - il regalo di Fernando a Maria : anticipazioni trame dal 12 al 18 maggio : Nuova settimana, ovviamente tornano anche le storie de Il segreto, l’avvincente soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo. Le nuove puntate vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato si parte alle 15.10. Di seguito le anticipazioni sulle trame dei vari episodi della settimana. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: ...

Il Segreto - trame Spagna : Matias e la sorella gravemente feriti - Fernando resta vedovo : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” diventa sempre più avvincente. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno su “Antena 3” la settimana prossima, rivelano che una bomba esploderà durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Quest’ultima dopo aver convolato a nozze morirà, invece Maria e Matias Castaneda riporteranno delle gravissime ferite. Purtroppo il marito di Marcela rischierà di rimetterci la vita per ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria e Matias in fin di vita - la moglie del Mesia muore : Clamorosi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda dal 13 al 17 maggio in Spagna. Le anticipazioni svelano che una bomba creerà morti e feriti al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Se Matias e Maria risulteranno tra i feriti più gravi, la moglie del Mesia perderà la vita. Il Segreto: Lola assunta da Prudencio Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 13 al 17 maggio, svelano che ...

Il Segreto trame : Prudencio in gravi condizioni dopo aver salvato Julieta : Prudencio sarà al centro dei nuovi episodi de "Il Segreto" che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il fratello di Saul, infatti, verserà in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola destinato a Julieta. La scomparsa di Julieta Le anticipazioni de "Il Segreto" relative alle puntate attese prossimamente su Canale 5 (al momento non sono ancora state comunicate le date) si soffermano sul sequestro di ...

Trame Il Segreto : Fernando disposto a rimanere a Puente Viejo solo su richiesta di Maria : Le avventure della soap opera di origini spagnole “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra e trasmessa su Canale 5 continuano ad essere ricche di colpi di scena esclusivi. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno tra qualche mese, svelano che Fernando Mesia dopo essere riuscito a sbarazzarsi di Gonzalo Castro si appresterà a lasciare il paese. Quest'ultimo per rispettare il patto sancito con il suo acerrimo nemico del ...

Il Segreto - trame al 18 maggio : Antolina tenta di avvelenare Elsa : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e relative alle puntate in onda da domenica 12 maggio a sabato 18 maggio 2019 su canale 5, nel consueto orario delle 16:20. Molte le novità riguardanti gli abitanti di Puente Viejo e che terranno con il fiato sospeso i fan della telenovela iberica. Elsa, dopo essere stata cacciata dalla locanda, accetterà l'aiuto offertole da Isaac e andrà a vivere sotto lo stesso tetto del carpentiere e di ...

Il Segreto - trame : Julieta rapita a poche ore dal matrimonio con Saul : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola seguita da milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate, in onda tra qualche settimana, svelano che Julieta scomparirà nel nulla proprio al momento di coronare il suo sogno d'amore con Saul. Il Segreto: Julieta riceve delle minacce Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane svelano che Julieta (Claudia Galan) ...

Il Segreto - trame al 18 maggio : Elsa sviene - Julieta ottiene l'annullamento delle nozze : Sorprendenti colpi di scena in arrivo nelle puntate de Il Segreto trasmesse dal 12 al 18 maggio su Canale 5. Antolina avvelenerà Elsa con del latte adulterato, mentre Julieta otterrà la separazione da Prudencio. Infine Onesimo e Paco vorrano aprire un'impresa di pompe funebri. Il Segreto: Donna Francisca è viva? Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate che verranno trasmesse da domenica 12 a sabato 18 maggio, svelano che Mauricio ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando fa una proposta di matrimonio a Maria Elena : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere degli sviluppi interessanti nella vita dei personaggi principali. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e pronti per regalare ulteriori sorprese al pubblico. Arrivano delle anticipazioni importanti ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019: Mauricio confessa a Raimundo di sapere che la misteriosa “Lei”, nascosta nelle catacombe della villa, è ancora viva. I due stanno parlando di Francisca? Antolina, intanto, tratta Elsa al pari di una schiava. La Laguna, poco dopo, si reca da Consuelo e le chiede con successo un chiarimento. Julieta, dopo la sfuriata di Pilar, crede di avere perso per ...