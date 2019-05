Il Segreto Anticipazioni 14 maggio 2019 | Cattive notizie per Maria sul rapimento di

Il Segreto Anticipazioni : Fernando vedovo - Maria e Matias in fin di vita : anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo fa scoppia una bomba durante le nozze di Fernando Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una vera e propria tragedia. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, Severo mette in atto una vendetta molto pericolosa contro Donna Francisca, che però lo porta a cadere nella disperazione. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Fernando vedovo, Maria e Matias in fin di vita ...

Il Segreto Anticipazioni : DOLORES sviene - non sapeva che Francisca… : La “risurrezione” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) monopolizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto: la dark lady deciderà di rivelare agli abitanti di Puente Viejo di non essere morta subito dopo il rilascio di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado), questi ultimi rapiti da alcuni uomini assunti da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Da quell’istante in poi bisognerà osservare con attenzione tutto ciò ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa si innamora di un truffatore : Stupiscono sempre di più le indiscrezioni provenienti dalla Spagna in merito alla soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano di Elsa, che si innamorerà di un truffatore, ma non solo: il virus della varicella colpirà gli abitanti di Puente Viejo lasciando in gravi condizioni la piccola Camelia e sua madre Marcela. Mentre per quest'ultima nel corso delle puntate future si vedranno dei miglioramenti, le condizioni ...

Il Segreto Anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019 : Antolina avvelena Elsa : Antolina uccide Elsa? anticipazioni settimanali Il Segreto: puntate dal 13 al 18 maggio Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 maggio 2019 ci fanno sapere che Elsa continuerà a portare avanti il suo piano: sbarazzarsi quanto prima di Antolina, la sua acerrima nemica, senza però far credere agli abitanti di Puente Viejo – […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019: Antolina avvelena Elsa proviene da Gossip e ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina vuole avvelenare Elsa : Continuano gli appuntamenti quotidiani con Il Segreto. Protagonista ancora Antolina (Maria Lima) che, convinta da Isaac (Ibrahim Al Shami), accetta suo malgrado di aiutare Elsa (Alejandra Meco). La ragazza, infatti, dopo aver confessato il furto alla locanda, è stata costretta ad allontanarsi dal paese, ed ora è senza casa e senza lavoro. Antolina le offre ospitalità, ma la vita in casa tra le due donne non si presenta certo facile. La ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il folle gesto di Antolina : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: la follia di Antolina Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che Antolina commetterà un gesto folle e poi accuserà Elsa, la sua rivale in amore. L’ex ancella della Laguna vuole procurarsi un aborto perché il figlio che porta in grembo non è di Isaac. Non essendo riuscita nel suo intento con la ...

Il Segreto - anticipazioni al 18 maggio : Fernando consegna una foto a Maria : La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5, come spesso succede, regala clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate per la prossima settimana raccontano di vari problemi che avverranno nel paesino spagnolo, in particolare ci saranno novità molto importanti sulla sparizione di Emilia e Alfonso: Fernando consegnerà una foto dei coniugi Castaneda alla figlia Maria. Antolina renderà un inferno la vita di Elsa, ...

Il Segreto Anticipazioni 12 maggio 2019 : Raimundo ha un'amante? : Mauricio sospetta che Raimundo possa avere un'amante e che si incontri con lei nelle cripte. Isaac accoglie in casa Elsa.

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Elsa non accetta l'ospitalità di Fe - Severo indaga : La programmazione de Il Segreto non conosce pausa, poiché la soap spagnola continua ad andare in onda sette giorni su sette su Canale 5 (con la sola eccezione del martedì sera su Rete 4). La telenovela troverà dunque spazio nella rete ammiraglia Mediaset anche oggi 11 maggio, a partire dalle ore 15:15 circa, ovvero al termine di Una Vita. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno poi fino alle ore 16:05 circa, quando lasceranno spazio a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 11 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1948 de Il SEGRETO di sabato 11 maggio 2019: Fe non convince Elsa, che però segue il consiglio di Meliton e si rifugia in un vecchio capanno abbandonato… Raimundo, non cedendo alle insistenze di Maria e Fernando, rifiuta il permesso per vendere le proprietà di Madrid, nonostante tale vendita servirebbe per pagare il riscatto per il rilascio di Alfonso e Emilia. Severo, Carmelo e Saul intendono ispezionare la miniera ...