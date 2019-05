Il piano di pace Usa | trenta miliardi di dollari per i palestinesi 

Svelato piano di pace Trump : Gerusalemme condivisa. E’ finanziato da Usa - Ue e Paesi Golfo : "Nuova Palestina"; questo sarebbe il nome dello Stato palestinese nel piano di pace per il Medio Oriente voluto dal presidente americano Donald Trump Svelato oggi da un giornale israeliano che afferma di aver "visionato" un documento "filtrato" dal ministero degli Esteri israeliano in cui sono elencati i punti principali dell'intesa definita "Accordo del Secolo" e che dovrebbe essere lanciato "entro un mese". Un documento che, secondo il ...

Il piano di pace degli Usa per Israele e Palestina : superare il concetto dei 'due Stati' : Due le componenti principali: una politica, che affronta questioni come lo status di Gerusalemme, e una economica che mira ad aiutare i palestinesi rafforzando la loro stentata economia. Un piano in ...

Il piano di pace Usa per Medio Oriente - sviluppo per i palestinesi ma senza Stato : Il piano di pace per il Medio Oriente dell'amministrazione Trump promette miglioramenti pratici nella vita dei palestinesi, ma non prevede la creazione di uno Stato palestinese indipendente, che è sempre Stato il punto di partenza per qualsiasi negoziato negli ultimi due decenni; al posto della sovranità, l'amministrazione Trump promette l'autonomia, secondo quanto appreso dal Washington Post. La Casa Bianca presenterà presto il suo piano di ...