Il peggior nemico delle organizzazioni criminali mafiose è il mercato

(Di lunedì 13 maggio 2019) Su Mafia e Antimafia si è scritto e detto di tutto. Cercando connessioni palesi o nascoste. Spesso le ‘teorie’ proposte hanno avuto un fragile fondamento scientifico, ma sono state ugualmente utilizzate per costruire posizioni politiche o centri di potere. Sarebbe bene, pertanto, limitare le riflessioni a quelle che hanno una solida base logica o empirica. Uno studio dell’Università di Catania condotto da tre ricercatori dà un contributo importante a una ricostruzione non banale del fenomeno mafioso. In particolare, tra gli altri risultati, lo studio osserva per la Sicilia una forte associazione tra la presenza mafiosa in un territorio e la corrispondente concentrazione produttiva, ossia la misura in cui un certo settore produttivo è concentrato in poche mani. L’indagine è stata fatta con riferimento al settore...

