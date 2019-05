Il numero di morti per il ciclone Fani in India e Bangladesh è salito a 77

Incidenti sul lavoro - sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Il numero dei morti per il ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38 : Il numero dei morti causati dal passaggio del ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38, hanno detto lunedì l’Istituto nazionale per la gestione dei disastri (INGC). Negli ultimi giorni della settimana scorsa il ciclone aveva portato piogge copiose e venti molto

Il numero di morti negli attentati di Pasqua in Sri Lanka è salito a 359 : La polizia srilankese ha detto che il numero di morti negli attentati che a Pasqua hanno colpito tre chiese e quattro hotel in Sri Lanka è salito a 359. Il portavoce della polizia, Ruwan Gunasekera, non ha dato altro informazioni

Attentati Sri Lanka - sale a 310 il numero dei morti. Indetto lo stato d’emergenza : sale a 310 il bilancio delle vittime degli Attentati in Sri Lanka del giorno di Pasqua, decine di persone sono state arrestate ed è stato Indetto lo stato d'emergenza. A renderlo noto sono state le autorità del paese, specificando che i feriti sono 500 e che molti versano in gravi condizioni. Per oggi è stata indetta una giornata di lutto nazionale in occasione dei funerali per i caduti della chiesa di Katuwapitya a Negombo, pochi chilometri a ...

Sisma Filippine - sale a 11 numero morti : 05.14 E' salito a 11 morti il bilancio delle vittime del potente terremoto di ieri nel nord delle Filippine. Nella notte i soccorritori hanno infatti trovato altri corpi tra le macerie di un supermercato e delle case di un villaggio nella provincia di Pampanga, a nord di Manila. Un uomo è stato invece estratto vivo in mattinata e secondo le autorità locali i soccorritori stanno lavorando per salvare un'altra persona.

Sri Lanka sotto il coprifuoco. Cresce il numero dei morti e feriti : Il premier Ranil Wickremasinghe, ha espresso dolore per le vittime e ha sottolineato che questi attacchi influenzeranno la nazione e la sua economia. Egli ha messo anche in allerta il ministero della ...

La strage di Pasqua : apocalisse dopo le bombe in chiesa. numero altissimo di morti : L'Ntj è un gruppo musulmano salito agli onori della cronaca lo scorso anno per aver vandalizzato statue buddiste. 'Siamo sconvolti dalla notizia degli attacchi ai cristiani nello Sri Lanka', scrive ...

La strage di Pasqua : l’inferno delle bombe nelle chiese. numero altissimo di morti : Pasqua di sangue in Sri Lanka. Almeno sei esplosioni sono state segnalate in chiese e hotel. Il bilancio delle vittime continua a salire di minuto in minuto: secondo quanto riferisce la polizia ci sarebbero 185 morti. Lo riferisce l’emittente cingalese News 1st, che cita poi l’arcivescono di Colombo, monsignor Malcolm Cardinal Ranjith, secondo cui sono state annullate tutte le messe di Pasqua nel distretto della capitale. Tra le ...

Pasqua di sangue in Sri Lanka : almeno 138 morti e 400 feriti in numerosi attentati : È salito ad almeno 138 morti e oltre 402 feriti il bilancio delle esplosioni simultanee che hanno colpito oggi chiese e hotel dello Sri Lanka: lo riporta il quotidiano del Paese, Daily News, che parla di oltre 402 feriti. Secondo le informazioni delle autorità del Paese, ancora frammentarie, le esplosioni sarebbero state numerose, almeno 6, in diverse chiese e hotel. Nove vittime sarebbero straniere...

Maltempo - i temporali devastano il Brasile : sale a 7 il numero di morti a Rio [FOTO] : Continuano i danni in Brasile a causa del forte Maltempo: è salito a sette il numero delle vittime del violento temporale che si è abbattuto nelle ultime ore sulla città di Rio de Janeiro. Lo sostiene il canale televisivo GloboNews, che monitora la situazione in diretta. Il sindaco, Marcelo Crivella, che ha dichiarato lo stato di crisi e invitato la popolazione a restare in casa, secondo il sito del quotidiano Folha de S.Paulo ha ammesso di aver ...

Libia sempre nel caos - l’Italia non si ritira da base Misurata. Cresce il numero dei morti. Monito Usa : immediato stop a guerriglia : Nessun ritiro italiano dalla base di Misurata, in Libia. Lo confermano fonti qualificate ad askanews, smentendo le notizie circolate sui social media riguardo a un rimpatrio dei soldati dispiegati nella città libica per via aerea. La notizia del ritiro italiano dalal base di Misurata sta circolando oggi sul web, dopo giorni di scontri alle porte di Tripoli tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del Governo di accordo nazionale di ...

Ciclone Idai - Mozambico in ginocchio : si temono mille morti - “numerosi corpi galleggiano nei fiumi” : Il governo del Mozambico si riunirà oggi a Beira, località devastata nei giorni scorsi dal Ciclone Idai, che nel suo passaggio potrebbe aver provocato oltre mille morti. “I fiumi Pungue e Buzi hanno rotto gli argini e dall’alto si vedono molti corpi che galleggiano“, ha dichiarato ieri il presidente Filipe Nyusi, a Rádio Moçambique, dopo aver sorvolato le zone colpite. “Il governo continuerà a mobilitare i mezzi per il ...

Il numero dei morti per le alluvioni in Indonesia è salito a 79 : Il numero di persone morte nella provincia indonesiana di Papua per le improvvise inondazioni causate da piogge torrenziali e conseguenti frane è salito a 79, mentre i feriti sono 74, hanno detto le autorità indonesiane lunedì. Inoltre domenica c’è stato un