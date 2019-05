Il museo della follia sbarca a Lucca

Il presidente della Rai - Foa visita il museo del cioccolato di Modica : Il presidente della Rai Marcello Foa ha visitato ieri il museo del cioccolato di Modica. Ad accogliere il presidente in laboratorio, Ignazio Iacono

Domenica 12 maggio 2019 - il museo Egizio celebrerà la Festa della Mamma (Torino) : ME_FestadellaMamma_locandina Domenica 12 maggio 2019, il Museo Egizio celebrerà la Festa della Mamma con una serie di iniziative speciali. Ingresso gratuito per tutte le mamme Per tutta la giornata, l’ingresso gratuito sarà offerto a tutte le mamme che si presenteranno in biglietteria accompagnate dai propri figli, per i quali sono previste le tariffe abituali. La promozione non è valida per i gruppi e per i visitatori prenotati. Una visita ...

Prestigioso riconoscimento assegnato al museo Nazionale Archeologico della Sibaritide : Prestigioso riconoscimento assegnato al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide (Cassano all’Ionio), diretto dalla dottoressa Adele Bonofiglio, afferente al Polo museale

Superga - il museo della Fiorentina dedica una targa al Grande Torino : Il Museo della Fiorentina omaggerà il Grande Torino con una targa celebrativa. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani a Superga alle ore 11. Lo annuncia il consiglio direttivo del Museo: “Profondamente orgogliosi di poter omaggiare la squadra più Grande nella storia del calcio italiano – si legge in una nota – desideriamo ringraziare i fraterni amici del Museo Grande Torino per la collaborazione prestata ed il ...

Saranno vietate le visita guidate dentro la Statua della libertà e il museo dell’immigrazione di Ellis Island : Il National Park Service – un’agenzia governativa degli Stati Uniti che gestisce i parchi nazionali, ma non solo – ha deciso che metà maggio vieterà le visite guidate all’interno della Statua della libertà e del museo dell’immigrazione della vicina Ellis

#Birds2019 - tre giorni di eventi al museo della Scienza : A Milano arriva #Birds2019, tre giorni di eventi, il 17 e 18 maggio, al Museo della Scienza e della Tecnologia. Un appuntamento realizzato da Lipu, in vista dei 40 anni della Direttiva Uccelli Life ChooNa Final Party, 54a Assemblea dei Soci 2019 e che vede un ricco programma di ...

Un museo della "Superba" per raddoppiare i turisti : ... o seggiovia o ovovia, che collegherebbe gli antichi moli con le alture del Righi, con la catena dei forti liguri, la più grande Muraglia al mondo dopo quella cinese. Ma ci dobbiamo credere a questa ...

Corato festeggia 10 anni del museo della Città e del Territorio : Sabato 8 giugno ore 18 "Il diario del pastore" Gli oggetti del Museo sanno raccontarci tante storie legate al mondo contadino e agropastorale: la cura del gregge, la transumanza, gli incontri con i ...

Davide Ranalli e quell'idea di Lugo che porta al nuovo museo della Città : un grande centro culturale : - dice il Sindaco - Puntiamo infatti a un rilancio della nostra economia, attraverso meccanismi di defiscalizzazione degli investimenti e di sburocratizzazione delle procedure, per sostenere e ...

Londra : apre il museo della vagina - : Il creatore del Florence Shechter Museum, dopo aver appreso del museo dei falli in Islanda, che ha aperto nel 2017, ha deciso che in qualche parte del mondo bisognava aprire un museo simile, ma ...

Il museo della Ceramica di Savona e Pro Musica Antiqua presentano "Note al Museo" : Il Museo della Ceramica di Savona e l'associazione culturale Pro Musica Antiqua presentano l'evento Note al Museo che si terrà venerdì 12 Aprile dalle ore 18.00. Aperto straordinariamente fino alle ...

Caravaggio-Napoli - conferenza stampa di presentazione della mostra alla Reggia-museo di Capodimonte : di Adriana Dragoni Nella Reggia-Museo di Capodimonte, la Sala Causa, dedicata al compianto sovrintendente Raffaello Causa , ha ospitato la conferenza-stampa di presentazione della mostra " ...

Bronzi di Riace in tour : i simboli della Magna Grecia escono dal museo per essere ammirati in tutto il mondo : Le due statue simbolo della Magna Grecia, potrebbero lasciare il MArRC, il museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per permettere alle opere di essere ammirate in tutto il mondo in maniera itinerante. Questo è il tema della mozione indirizzata alla Giunta regionale dai due consiglieri Enzo Ciconte e Orlandino Greco. Un argomento di cui se n’è parlato spesso, ma sempre accantonato per le polemiche suscitate, sia per il timore di ...

Residente chiede i danni al museo della Scienza : «Schiamazzi e rumori molesti durante gli eventi» : In questo caso la diatriba giudiziaria è legata ad eventi serali che si svolgono spesso negli spazi espositivi, il Museo della Scienza viene affittato a brand per show ed eventi di vario tipo o ...