Il Genoa vuole giocare in contemporanea gli ultimi due turni | si valuta richiesta alla

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ilsta pensando di chiedereLega la possibilità digliduedi campionato incon le altre squadre in lotta per la salvezza. La prossima giornata, i rossoblu ospiteranno il Cagliari sabato alle 18 mentre l’Empoli se la dovrà vedere contro il Torino domenica alle 15. Nel frattempo, la tifoseriana sta riempiendo i social di sfottò verso la Samp, sconfitta ieri in casa dall’Empoli che mai aveva vinto in trasferta in questo campionato. Tanti commenti sono contro i supporter blucerchiati, soddisfatti per un risultato che ha complicato la classifica degli uomini di Prandelli. E che ha attirato le ire del presidente Preziosi, il quale ha definito buffonata la gara di ieri del Ferraris. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie ...

SerieANewsUN : ?? Serie A, il Genoa vuole la contemporaneità delle gare delle ultime giornate ?? Il club rossoblù sta valutando l'… - genovamilano7 : @sampdoria Certo che farsi dare lezioni morali dal Genoa di Preziosi ce ne vuole eh - SalvatoreLupo3 : @Gazzetta_it La Samp si e scaanzata contro l'empoli forse vuole mandare il Genoa in serie B -