Il dramma di una chiesa disinteressata alla difesa dell’identità europea

L'Eredità - una serata drammatica per Flavio Insinna : sulla sua scrivania un documento - mai visto in Rai : Occhio, Flavio Insinna. Siamo a un passo da un momento storico. Si parla del suo L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 e leader indiscusso della fascia oraria in termini di share. Leader indiscusso fino a qualche ora fa. Già, perché venerdì 10 maggio Insinna e L'Eredità si sono confermati p

dramma per coppia in luna di miele - strano odore in hotel : lei muore - lui finisce in ospedale : La coppia di trentenni inglesi era in vacanza in un hotel a cinque stelle in Sri Lanka per la luna di miele. Hanno avvertito un forte e strano odore nella loro stanza poi hanno mangiato in camera e si sono sentiti male. Quando hanno chiesto aiuto e sono stati portati in ospedale, per la donna era ormai troppo tardi.

drammatico schianto in A1 - Chiara muore a 38 anni : lascia una figlia di 7 anni : Incredulità e dolore a Barberino del Mugello per la tragica morte di Chiara Gera, una 38enne scomparsa per sempre a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto sull'Autostrada del Sole A1 mercoledì sera. La sua utilitaria si stava immettendo in autostrada quando, per motivi ancora tutti da accertare, ha sbandato ed è stata travolta da un tir.Continua a leggere

Imma Di Ninni - il dramma. Era una star della tv con la D'Urso - oggi fa le pulizie e vive in 15 metri quadrati : È stata una star dei reality, Imma Di Ninni, ma oggi è in grave difficoltà economiche. Nel 2007 vinse Uno due tre stalla, condotto da Barbara D'Urso, portandosi a casa un montepremi di 300mila euro. Come ha raccontato la stessa Imma al settimanale NuovoTv, quei soldi sono stati investiti una casa ch

Walter Nudo - il drammatico racconto di quando fu colpito da una doppia ischemia : Walter Nudo racconta per la prima volta i drammatici momenti quando fu colpito da una doppia ischemia. L’attore credeva di morire e in quegli attimi si è sentito più vicino a Fabrizio Frizzi. Nudo racconta la sua esperienza al settimanale Chi: Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni ...

L’allarme delle Nazioni Unite sul drammatico collasso della biodiversità : “Una specie su otto si estinguerà a breve” : Un milione di piante e animali scompariranno dal pianeta in poco tempo e la salute degli ecosistemi si sta deteriorando più velocemente che mai. L’allarme arriva dalle Nazioni Unite: la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi (Ipbes) si è riunita a Parigi dal 29 aprile a oggi e ha reso pubblico l’esito di tre anni di ricerche sullo stato della biodiversità. “Le più importanti istituzioni del mondo si ...

Verissimo - il lutto di Roby Facchinetti : finita l'intervista con la Toffanin - una drammatica notizia : Il dramma di Roby Facchinetti, subito dopo l'intervista a Verissimo. Il mitico fondatore dei Pooh ha infatti appreso della morte di Marco, giovane e "instancabile" fan del gruppo pop più famoso della musica leggera italiana. E dopo la registrazione della puntata negli studi di Canale 5 con Silvia To

dramma in Brasile - il modello Tales Soares cade durante una sfilata e muore : aveva 26 anni : La tragedia durante la settimana della moda di San Paolo. Il modello Tales Soares , ventiseienne brasiliano, è caduto mentre stava sfilando in passerella. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Sconosciute al momento le cause del decesso.

Grande Fratello 16 - il dramma segreto di Cristian Imparato : «Ho una malattia - mi dovevano asportare l'intestino...» : Grande Fratello 16, Cristian Imparato rivela il suo dramma segreto: «Ho una malattia, sono stato molto male...». Su Leggo.it le ultime novità. L'ex bambino di Io canto...

I gorilla sembrano due attori - la foto è virale : ma il selfie nasconde una storia drammatica : Sono stati i primi gorilla rimasti orfani ad essere curati nel centro, unico al mondo per la cura degli orfani dei gorilla di montagna. 'Quando i gorilla arrivano in giovane età, imparano molto da ...

Pordenone - dramma di Pasquetta in strada : l’auto si ribalta - morti un 19enne e una 16enne : I due ragazzi viaggiavano sulla stessa vettura, una vecchia Ford Fiesta bianca, e al momento dello schianto mortale si trovavano lungo una stradina sterrata tra gli abitati di San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo. L'auto ha sbandato in un tratto rettilineo della strada non asfaltata andando a finire fuori strada. Le due vittime sono un ragazzo di 19 anni di origini moldave e una ragazza di 16 anni, entrambi residenti a ...

Domenica In - il dramma di Mara Venier : "Urlavo - lo picchiavo - volevo essere uccisa con una puntura" : Mara Venier torna a parlare del periodo più difficile della sua vita: quando sua madre se ne andò dopo una lunga lotta contro l'Alzheimer. Mara, conduttrice di Domenica In, voleva seguirla, farla finita con la vita. "Dopo la morte di mia madre, avrei voluto morire anche io", racconta a Diva e Donna

Il dramma di Cardito : Giuseppe e la sorella pieni di lividi - ma dalla scuola nessuna segnalazione : Una delle maestre, intercettate, chiamava il bambino “scimmia”. Emergono altri dettagli dall’ordinanza del gip per la...