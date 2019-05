wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) Oggi ilIl– The Crow25. Era il 13 maggio 1994 quando questa pellicola ha debuttato per la prima volta nelle sale statunitensi. Undi culto prima ancora di uscire, purtroppo reso celebre soprattutto dall’incidente sul set del protagonista:Lee è rimasto ferito gravemente da un colpo di pistola durante le riprese ed è morto in ospedale durante l’intervento chirurgico condotto d’urgenza nella speranza di salvarlo. Le ultime scene sono state completate grazie a una controfigura e all’impiego di effetti speciali, attirando molti curiosi nelle sale cinematografiche. Curiosi che però sono diventati nella quasi totalità dei casi fan sfegatati di undiventato subito leggenda. Per omaggiare il quarto di secolo che oggiIl– The Crow, abbiamo selezionato 10dedicati a Eric Draven, il musicista rock che resuscita per ...

MilanoCitExpo : Il corvo compie 25 anni, 10 gadget per i fan del film con Brandon Lee #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - POPCORNTVit : 'Il Corvo', il film con Brandon Lee compie 25 anni: ecco qualche curiosità sul cult anni '90 - fpincio : Il corvo compie 25 anni, dieci cose che (forse) non sapevi sul cult con #BrandonLee #TheCrown… -