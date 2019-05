Il corpo di una ragazza legata mani e piedi è stato trovato nel bagagliaio di un' auto

Una Vita - trame : Ursula ricorda chi ha inciso il marchio sul corpo delle figlie : Le appassionanti trame della famosa serie televisiva di origini spagnole Una Vita, ambientata nel lussuoso quartiere di Acacias 38, si arricchiscono sempre di intrighi e misteri. Nelle prossime puntate italiane Ursula Dicenta si troverà a fare i conti con il suo doloroso passato. L’ex governante grazie all’aiuto del detective Riera capirà di essere una discendente della famiglia russa Koval. Tramite le indagini condotte dall’investigatore, la ...

Serial killer di Cipro - recuperata una valigia con resti di un corpo umano : “Sarebbe il cadavere di un bambino” : Il capitano Nikos Metaxas è comparso oggi in tribunale dopo aver confessato di avere ucciso 5 donne – tutte collaboratrici domestiche straniere – e due figlie (di 6 e 8 anni) di due delle sue vittime. Nel frattempo la polizia di Cipro, dove si sono svolti i fatti, ha recuperato una valigia contenente i resti di un corpo umano in un lago a sud-ovest di Nicosia. Si tratta del secondo cadavere ritrovato in questo luogo in una settimana ...

Viveva in una camera di tortura! Mamma lascia morire di fame il figlio di tre anni - il corpo trovato in una scatola di giocattoli : La sentenza non ha lasciato dubbi. Una Mamma dell’Arizona, Raquel Barreras, è stata riconosciuta colpevole di aver lasciato morire di fame il figlio di tre anni e aver messo il suo corpo in una scatola dei giocattoli. La donna è stata ritenuta colpevole di omicidio di primo grado e abuso di minori. I pubblici ministeri hanno affermato che la Mamma e suo marito Martin hanno affamato il piccolo Roman Barreras e non hanno permesso a nessuno di ...

Il corpo del Cav. e l'attesa di una Forza Italia in cerca d'autore : Roma. Non farà la campagna elettorale, non potrà girare l'Italia come avrebbe voluto " e pare ancora vorrebbe. Apparirà in televisione, forse. Ma soltanto quando si sarà ripreso dall'intervento. E mai ...

Una Vita - spoiler : Jaime muore per colpa del figlio - Ursula nasconde il corpo : Samuel si macchierà di un orribile omicidio. Le anticipazioni di Una Vita, in programma nei prossimi mesi in Italia svelano che il marito di Blanca ucciderà Jaime dopo essere stato colto da un raptus di follia con la complicità di Ursula. Blanca, invece, si ricongiungerà con Diego dopo l'arresto. Una Vita: Jaime smaschera il figlio e Ursula Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nei prossimi mesi annunciano la morte di ...

Trovato il corpo di una donna sotto Ponte Sisto : volto tumefatto : di Marco De Risi 'C'è una donna morta, con il volto tumefatto sotto , lato Campo de' Fiori'. A dare l'allarme una passante che ha notato verso le 10,30 il corpo senza vita della donna. Subito è ...

Morte Sala - online una foto del corpo : la polizia britannica indaga : Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la Morte del calciatore Emiliano Sala, nelle ultime ore importanti novità. Nel dettaglio la polizia britannica sta indagando dopo che una foto del corpo del calciatore è finita sui social. “Riteniamo che un’immagine del corpo di Sala sia stata condivisa sui social media e siamo disgustati dal fatto che qualcuno abbia fatto questo”, ha detto un portavoce della polizia al Sunday ...

Ricoverato per una semplice influenza - esce dall’ospedale senza varie parti del corpo : Nel novembre del 2013 Alex Lewis si ammalò. Pensava fosse un raffreddore, anche perché lui aveva sempre goduto di ottima salute, non si era mai ammalato in vita sua e non aveva mai dovuto prendere alcuna medicina. Quindi era tranquillo e si recò dai medici pensando a un’influenza. Non sapeva che due settimane dopo lo avrebbero sottoposto a un intervento chirurgico per salvargli la vita stessa! Alex Lewis racconta la sua triste avventura: ...

Maltempo a Savona - ritrovato il corpo di una delle due donne disperse | : Stavano attraversando un guado per raggiungere la loro casa, quando sono cadute nel torrente ingrossato dalle piogge. A lanciare l'allarme il compagno di una delle due, che ha detto di aver visto "un ...

Trovato il corpo di una delle 2 donne disperse nel torrente Letimbro | : Continuano le ricerche dell’altra, che sarebbe arrivata da Genova per fare visita all’amica. Forse stavano tentando di guadare il corso d’acqua

Scopre di essere andato a letto con una trans : la uccide e poi ne “cucina” alcune parti del corpo : Frequenta per qualche tempo una donna poi Scopre che è una trans e, preso da un raptus, la uccide, fa a pezzi il corpo e ne “cucina” i resti. La vicenda omicida proviene da Kursk, in Russia, ed è stata riportata da diversi tabloid britannici. Secondo quanto riportano siti web russi, che hanno raccolto testimonianze di conoscenti dell’omicida, l’assassino di chiama Arthur (sui tabloid britannici si parla però di un tal Mikhail T.), ha ...

Si accorge che è una trans mentre fanno sesso : medico la uccide e ne cucina parti del corpo : Mikhail Tikhonov ha ucciso Nina Surgutskaya, 25 anni, a Kursk, nella Russia orientale. La coppia stava facendo sesso quando il medico 27enne ha scoperto che la ragazza in passato era un uomo. Ha confessato di averla fatta e pezzi e di aver cucinare parti del suo corpo. Secondo quanto riporta il Daily Mail l'uomo avrebbe “cucinato alcune parti del corpo” di Nina Surgutskaya “nel suo forno e ha scaricato i resti nel water”. La ...

Paula Hunt : sperimentare una nuova struttura di convivenza : paritaria - ispiratrice - che attraversa il cuore - la mente e il corpo : ... in modo che l'arte sia un contributo alla liberazione, alla trasformazione; come un altro strumento, così come lo sono l'educazione, la scienza, la filosofia e la politica. Pressenza: ¿Perché ...