Il Bologna mette le ali e vola verso la salvezza | il Parma adesso rischia tantissimo ...

Milan-Bologna - follia di Paquetà : mette le mani addosso all’arbitro e viene espulso [VIDEO] : Il brasiliano si fa espellere per una follia commessa ai danni dell’arbitro, che lo manda sotto la doccia per avergli messo le mani addosso follia di Lucas Paquetà durante Milan-Bologna, il brasiliano si fa espellere per una manata nei confronti dell’arbitro. Ammonito per una reazione a Pulgar, il centrocampista rossonero sbraccia all’indirizzo del direttore di gara, colpendolo sul braccio. La decisione di Di Bello è ...

Il Bologna rimonta l'Empoli 3-1 e mette al sicuro la salvezza : Tra il Bologna e la serie A c' di mezzo solo l aritmetica, ma al Dall Ara comunque festa salvezza. I rossobl battono l Empoli 3-1 in rimonta, con le firme di Soriano, Sansone e Orsolini, che celebra ...

Bologna - Sansone : 'Palacio? Ci metterei la firma. Sul futuro...' : Nicola Sansone , attaccante del Bologna , parla a Sky Sport in vista della prossima sfida contro l' Empoli : ''Noi rispettiamo l'Empoli, gioca benissimo a calcio, ma non abbiamo paura. Giochiamo in casa, siamo a più cinque in classifica e avremo 20mila ...

Notre Dame - la Cineteca di Bologna mette a disposizione le immagini per la ricostruzione : Il materiale d'archivio potrà aiutare i restauratori: foto e documentari come quello girato nel 1957 da Georges Franju che sarà proiettato questa estate in piazza Maggiore