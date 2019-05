I cocktail dell' estate? Sostenibili | instagrammabili e a base di cannabis

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) In alto i calici per il WorldDay, la giornata internazionale del drink miscelato che celebra quella che da anni è diventata una vera e propria forma d'arte, scolpita nella storia e nei banconi dei più svariati bar di tutto il mondo a colpi di ricette in grado di rivoluzionare il mondo del brindisi. Il 13 maggio del 1806, infatti, veniva formulata per la prima volta la definizionea parola «»: e così questa data è diventata un'allegra occasione per fare il punto sulla situazionea mixology globale, e per tentare di individuare i trend di quello che andremo a bere nei prossimi mesi, in vistaa bella stagione. Ci prova, dunque, lo studio condotto da Espresso Communication per Vitavigor, storico marchio milanese specializzato in grissini, da sempre fedeli compagni dei più svariati drink nel momento'aperitivo. Tra gli esperti consultati, anche il popolare ...

ViaBaguttaCom : RT @InformaCibo: Ieri è partito il #GiroDItalia. Ispirandosi alla carovana rosa, il noto mixologist Mattia Pastori ha pensato di proporci… - savinovurchio : RT @InformaCibo: Ieri è partito il #GiroDItalia. Ispirandosi alla carovana rosa, il noto mixologist Mattia Pastori ha pensato di proporci… - lalessiuccia : RT @InformaCibo: Ieri è partito il #GiroDItalia. Ispirandosi alla carovana rosa, il noto mixologist Mattia Pastori ha pensato di proporci… -