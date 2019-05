I 100 anni della tuta | l’all-in-one che sta bene non solo alle celeb

Save the Children compie 100 anni e pubblica un nuovo dossier : “420 milioni di bambini vivono in aree di conflitto” : Nonostante il dimezzamento della mortalità infantile e del numero di minori tagliati fuori dalla scuola primaria, nonostante la vittoria contro la poliomielite, che negli anni 70 uccideva mezzo milione di minori ogni anno e i progressi fatti negli ultimi decenni, ancora oggi un bambino su due nel mondo è minacciato da guerre, povertà e discriminazioni. Mentre un bambino su cinque vive in aree di conflitto: sono 420 milioni, un numero in crescita ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 dopo Quota 100 - Lega “pronti in 3 anni” : Pensioni ultime notizie: Quota 41 dopo Quota 100, Lega “pronti in 3 anni” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le misure del governo in programma per i prossimi anni. dopo Quota 100, che ricordiamo avere carattere transitorio, sarà la volta di Quota 41 per tutti, obiettivo finale del governo più volte dichiarato. Ma ci sarà spazio anche per Opzione Donna e per l’ultima salvaguardia degli esodati. Ne ha parlato il ...

Citroen C1 ‘Origins’ : un’edizione limitata per festeggiare i 100 anni del marchio francese : Citroën C1 si rinnova con la versione “Origins”, elegante ed esclusiva, fa parte di un’intera gamma trasversale, creata per celebrare i cent’anni di una marca audace e visionaria Citroën C1 si è conquistata fin da subito il ruolo di grande protagonista della mobilità urbana, grazie alle sue caratteristiche di vettura pratica, accessibile, confortevole e rispettosa dell’ambiente che la circonda. Nata nel 2006, è la city car che ha ...

Storico bar pratese passa ai cinesi : cambio di gestione dopo 100 anni : 'La mia famiglia ha gestito questo bar dall'inizio del secolo scorso, ormai sono 100 anni. Ma da agosto lasceremo ad un ragazzo cinese . Siamo stanchi di essere puniti per il degrado al posto dei veri ...

Citroën - 100 anni di storie e aneddoti : 6a puntata : È l'anno del centenario per Citroen. Una storia quella del marchio francese costellata da modelli come la 2CV o la DS o innovazioni, le celebri sospensioni pneumatiche, conosciuti da tutti ma anche ...

Peppino Impastato - dai 100 Passi al depistaggio : cinque libri per conoscerlo 41 anni dopo l’omicidio : Il 9 maggio del 1978 a Cinisi (Palermo) viene ucciso dalla mafia Giuseppe Impastato, un giovane giornalista e militante di Democrazia Proletaria. Peppino era nato in una famiglia mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia del paese Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. ...

Cassis e Guterres festeggiano i 100 anni dell'OIL : Il consigliere federale Ignazio Cassis e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres hanno commemorato oggi a Ginevra i 100 anni dell'Organizz...

?Pensione anticipata a 59 anni con Quota 100 : requisiti e come usare lo scivolo : Pensione anticipata a 59 anni con Quota 100: requisiti e come usarla Quota 100 è realtà da diversi mesi. La legge approvata dal Governo Conte offre la possibilità a chi ha 62 anni e 38 anni di contributi di andare in pensione con un termine anticipato rispetto alla normativa previdenziale vigente prima della riforma approvata mesi fa dall’esecutivo in carica. Pensione anticipata, fondi di solidarietà bilaterali Oltre a Quota 100 ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini annienta John Millman e prenota la sfida con Dominic Thiem negli ottavi : Roboante successo di Fabio Fognini, che fa dimenticare tutti i timori del precedente negativo degli ultimi US Open e, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, elimina senza troppi patemi l’australiano John Millman con il punteggio di 6-2 6-2. Diventa dunque realtà lo scontro negli ottavi di finale tra il ligure e Dominic Thiem, uno dei match più interessanti che il tennis su terra rossa possa offrire in assoluto. L’azzurro, ...

100 anni Citroen - è festa al Salone del Parco Valentino : Si sa, Torino è una città storicamente considerata un po' francese , non solo per una questione di vicinanza e di confini comuni, di tradizioni alpine molto vicine, di territori misti come l'Alta ...

I 100 anni di Save The Children - 'Non posso avere nemici con meno di 7 anni' : Gli anni Novanta vedono l'Organizzazione impegnata in prima linea al fianco dei bambini colpiti dai tanti conflitti scoppiati in diverse aree del mondo, dall'Iraq al Mozambico, dalla Colombia allo ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 6-3. Il ligure domina il britannico in un’ora e mezza! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

Altro che quota 100 - dipendenti della Camera in pensione a meno di 60 anni (ma per poco) : È la legge che consente ancora ad alcune decine di impiegati di Montecitorio e palazzo Madama di accedere a un esodo...