HONOR 9 Lite torna in offerta sullo store ufficiale | disponibile da 159 | 90 euro

Dal 13 maggio disponibile HONOR 20 Lite con promozioni Wind e Tre in Italia : In questi giorni si parla moltissimo qui in Italia del cosiddetto Honor 20 Lite. Merito del suo recente arrivo nel nostro Paese e nel resto d'Europa, come avrete avuto modo di notare tramite il nostro articolo della scorsa settimana. Puntuali, però, oggi 13 maggio sono scattate le prime offerte Wind e Tre che consentono di portarsi a casa il dispositivo a rate. In alcuni casi è prevista l'associazione con un piano tariffario, in altri invece si ...

HONOR 20 Lite e Alcatel 1S sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi, 7 maggio 2019: ecco prezzi e caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone Android.

HONOR 20 Lite - lo smartphone di fascia media maneggevole e veloce - dal design un po’ anonimo : Honor 20 Lite è uno smartphone di fascia media che punta tutto su display, autonomia e prestazioni per far fronte alla concorrenza. Offre una buona esperienza utente a un prezzo competitivo, ma il design è poco originale e un’attenzione maggiore alle performance fotografiche (soprattutto in notturna) avrebbe dato un valore aggiunto al prodotto. In linea generale si tratta di un dispositivo Android che va ad aggiungersi ai tanti già presenti sul ...

HONOR 20 Lite : un nuovo smartphone con tripla fotocamera posteriore a 299 euro : Arriverà in Italia a partire dal 7 maggio il nuovo cellulare Honor con notch a goccia e display da 6,21 pollici

Dal 7 maggio l’arrivo di HONOR 20 Lite in Italia : cosa ci aspetta : Tra i tanti medio gamma del momento ritroviamo anche Honor 20 Lite, finalmente disponibile all'acquisto in Italia. Dal 7 maggio in poi sarà possibile comprarlo al prezzo consigliato di 299.90 euro, un importo nel complesso ragionevole, specie considerando quello che offre il comparto hardware del dispositivo. Sotto al cofano, lo ricordiamo, batte il processore Kirin 710, assistito da 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite ...

HONOR 20 Lite è pronto a fare il suo debutto in Italia: lo smartphone di fascia media sarà disponibile dal prossimo 7 maggio 2019 al prezzo di 299,90 euro.

Finalmente avviata la beta di EMUI 9.1 per undici device Huawei e HONOR : c’è anche il P20 Lite : Ci sono almeno undici smartphone Huawei e Honor che possiamo prendere in esame oggi 26 aprile, tra quelli che ormai hanno visto scattare il programma con EMUI 9.1, almeno per quanto riguarda la Cina. Dando continuità rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, in questo frangente possiamo concentrarci anche su modelli non di fascia alta dal punto di vista del comparto hardware. Primo tra tutti il cosiddetto Huawei P20 Lite, che ...

Dal 23 aprile col volantino MediaWorld : Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S10e e HONOR View 10 Lite : Da oggi 23 aprile fino al 1 maggio resterà valido il volantino MediaWorld 'BYE BYE RATE' con pagamento da settembre 2019 in 10, 20 o 25 rate mensili (a tasso zero). Protagonisti della vicenda alcuni tra gli smartphone Android più apprezzati del momento, misti tra top di gamma ed entry-level. Partiamo dall'amatissimo Samsung Galaxy S10e, pagabile in 20 rate da 38.95 euro ciascuna, per un valore complessivo di 779 euro. In offerta vera e ...

Dal 19 aprile offerte MediaWorld con Samsung Galaxy S9 Plus - Note 9 e HONOR 9 Lite a prezzi bassi : Sono partita oggi 19 aprile le nuove offerte MediaWorld XDays, disponibili solo ed esclusivamente online, per tutti coloro che intendono acquistare smartphone Android a prezzo basso, come nel caso del Samsung Galaxy S9 Plus e del Note 9. Occhio anche ad alcuni device provenienti dalla Cina, perché nella lista delle offerte troviamo anche Honor 9 Lite e Huawei P Smart, come si potrà notare dall'approfondimento che voglio dedicare ai nostri ...

Quanto costerà HONOR 20 Lite : prime indicazioni dalla Germania : All'incirca una settimana fa vi avevamo parlato della scheda tecnica che dovrebbe contraddistinguere Honor 20 Lite, di cui Roland Quandt è tornato a parlare in riferimento al prezzo di vendita per il mercato tedesco. Secondo Quanto riportato dal noto informatore, che difficilmente ha toppato in passato, il device dovrebbe costare 279.90 euro, un cartellino perfettamente in linea con le specifiche che andranno a caratterizzarlo, e di cui meglio ...

oggi sono in offerta HONOR View20, Xiaomi Mi Mix 2, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9.

Con due giorni di anticipo rispetto all'evento di presentazione, HONOR avvia i preordini di HONOR 20i/20 Lite, di cui scopriamo la scheda tecnica.