HONOR 20 e HONOR 20 Pro sono ufficiali con il primo design olografico dinamico al mondo

Dal 13 maggio disponibile HONOR 20 Lite con promozioni Wind e Tre in Italia : In questi giorni si parla moltissimo qui in Italia del cosiddetto Honor 20 Lite. Merito del suo recente arrivo nel nostro Paese e nel resto d'Europa, come avrete avuto modo di notare tramite il nostro articolo della scorsa settimana. Puntuali, però, oggi 13 maggio sono scattate le prime offerte Wind e Tre che consentono di portarsi a casa il dispositivo a rate. In alcuni casi è prevista l'associazione con un piano tariffario, in altri invece si ...

Ecco come dovrebbero essere le fotocamere di HONOR 20 e 20 Pro : Manca ancora qualche giorno alla presentazione ufficiale di HONOR 20 e 20 Pro ma il produttore ha pubblicato alcune immagini ad essi dedicate

Come sfruttare al massimo Super Macro con EMUI 9.1 per Huawei e HONOR a maggio : Uno degli elementi più attesi tra quelli collegati all'aggiornamento contenente l'interfaccia EMUI 9.1 per smartphone Huawei e Honor è senza ombra di dubbio Super Macro, in riferimento all'ulteriore sviluppo di una funzione che farà sicuramente la felicità di coloro che amano il mondo della fotografia. A tal proposito, oltre a ricordarvi che l'ultimo contributo sotto questo punto di vista ve lo avevamo fornito a fine febbraio, quando erano ...

Samsung Galaxy A70 e HONOR V20 si aggiornano con patch di maggio e Ark Compiler : Samsung Galaxy A70 e HONOR V20 si aggiornano con le patch di sicurezza di maggio 2019. Il secondo riceve anche Ark Compiler, per un miglioramento considerevole delle performance.

HONOR 20 e HONOR 20 Pro avranno un design olografico dinamico - molto difficile da produrre : HONOR afferma che HONOR 20 e HONOR 20 Pro saranno realizzati con un design olografico dinamico. Scopriamo di cosa si tratta.

Catturerà meraviglie l’HONOR 20? Nuovo video teaser per promuovere la fotocamera : Bisogna ribadirlo: per l'imminente Honor 20 e Honor 20 Pro si punta moltissimo sull'esperienza con la fotocamera. Lo avevo già messo in evidenza in uno specifico approfondimento di tre giorni fa, è il caso di ripeterlo anche oggi, a seguito della pubblicazione di un Nuovo video teaser da parte del produttore relativo ai nuovi top di gamma. La clip è presente al termine di questo articolo ed è stata pubblicata ufficialmente solo qualche ora ...

Offerte su Samsung - Huawei - LG - HONOR e OnePlus con i nuovi X-Days MediaWorld : MediaWorld lancia nuovi sconti con i suoi X-Days, che includono diversi smartphone e tablet Android: ecco quelli in offerta esclusivamente online fino al 19 maggio 2019.

Medicina : Paolo Chiesi insignito della Laurea HONORis Causa presso il Karolinska Institutet di Stoccolma : Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), è orgoglioso di annunciare che Paolo Chiesi, Vicepresidente del Gruppo Chiesi, è stato insignito della Laurea ad Honorem presso il Karolinska Institutet di Stoccolma per il suo impegno decennale nel trattamento dei polmoni nei neonati pretermine. La cerimonia avrà luogo questo pomeriggio nella City Hall di Stoccolma. La Laurea ad Honorem del ...

Chiarimenti ufficiali e definitivi su HONOR 8 a proposito dell’aggiornamento Oreo il 10 maggio : Da tempo stiamo monitorando la situazione riguardante uno smartphone ancora oggi molto apprezzato in Italia, vale a dire il cosiddetto Honor 8. Poco più di un mese fa ho condiviso un bilancio sul device raccogliendo alcune informazioni qua e là, come potrete notare dal report nello specifico. Tuttavia, oggi 10 maggio ritengo di poter passare a contenuti più "sostanziosi" per tutti quelli che vogliono saperne di più sul futuro del modello dal ...

HONOR cerca beta tester in India per l'aggiornamento di HONOR 7X a EMUI 9 e Android 9 Pie : HONOR 7X è uno smartphone economico che presto potrebbe ricevere il suo secondo importante aggiornamento dopo quello ad Android Oreo

Il level design di Wolfenstein : Youngblood avrà molti punti in comune con i giochi della serie DisHONORed : Wolfenstein: Youngblood arriverà quest'estate, a luglio, uno strano periodo per il lancio di giochi tripla A, ma questo è ben lungi dall'essere l'unico aspetto distintivo di questo progetto.Per esempio, è la prima volta che nella serie reboot di Wolfenstein MachineGames viene raggiunto per lo sviluppo da un'altro team interno di Bethesda, Arkane, noto per l'acclamata serie Dishonored.È molto probabilmente per questo motivo che il produttore ...

I primi (e soli?) 8 smartphone Huawei e HONOR con Android Q : lista e possibili tempi per l’aggiornamento : Da ieri non si parla che di Android Q e i possessori di smartphone Huawei e Honor non possono non essere curiosi di sapere se il loro smartphone supporterà l'ulteriore aggiornamento del sistema operativo. Nelle scorse ore abbiamo approfondito il discorso relativo a Huawei Mate 20 Pro e alla disponibilità attuale già della terza beta del prezioso firmware. In queste ore, al contrario, la divisione di casa Huawei Cina ha condiviso una prima lista ...

Huawei e HONOR annunciano i primi smartphone che riceveranno Android Q : Ecco i primi smartphone di Huawei e HONOR che saranno aggiornati ad Android 10 Q. Ecco la lista con tutti e 8 i dispositivi!

Nuovi render promozionali di HONOR 20 Pro puntano il dito verso una fotocamera frontale a scomparsa : Nuove immagini promozionali di HONOR 20 Pro ci mostrano un dispositivo con una superficie pulita e fotocamera frontale a scomparsa.