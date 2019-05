Hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | Svezia e Russia impressionano | USA e Canada vincono

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Lettonia per dare la svolta al suo percorso : Zero gol fatti, due sconfitte in due partite giocate e 17 reti al passivo. Come si può definire, quindi, il primo scorcio dei Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 per l’Italia? Il termine giusto è “disastroso”, ed i numeri lo confermano. Le attenuanti, tuttavia, non mancano per la formazione di coach Clayton Beddoes, su tutte il calendario, che ha proposto una dietro l’altra le due finaliste della scorsa ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : giornata senza colpi di scena - vincono tutte le big - Italia asfaltata dalla Svezia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la terza giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite al titolo finale: Russia, Stati Uniti, Canada e Svizzera, oltre alla Svezia che quest’oggi ha demolito i nostri azzurri. Partiamo dai russi che hanno rifilato un pokerissimo (5-0) all’Austria sulla spinta del giocatore dei Florida Panthers, Yevgeni Dadonov, autore di una ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : secondo ko per l’Italia - che cede 8-0 contro la Svezia : Dopo il pesantissimo ko di ieri contro la Svizzera, uno 0-9 che non ammette repliche, l’Italia cede nettamente per 8-0 anche al cospetto della Svezia, Campionessa Mondiale in carica. Anche il secondo impegno dei Mondiali 2019 di Hockey ghiaccio di Slovacchia, quindi, dice male alla Nazionale di coach Clayton Beddoes che, oggettivamente, ha avuto un calendario tutt’altro che morbido in questo primo fine settimana di gare. Dal prossimo ...

LIVE Italia 0-2 Svezia Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si chiude il secondo terzo di gara - con un De Filippo eccezionale nelle sue tante parate

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l'Italia torna in scena contro i campioni in carica della Svezia : Se l'esordio di ieri contro i vice-campioni del mondo della Svizzera poteva apparire uno scoglio quanto mai complicato ed il 9-0 finale lo ha confermato, figuriamoci quello che attende oggi la Nazionale italiana di Hockey ghiaccio ai Mondiali di Slovacchia 2019. Sul cammino della formazione allenata da coach Clayton Beddoes, infatti, si passa direttamente ai campioni del mondo della Svezia. Alle ore 16.15 alla Ondrej Nepela Arena di ...

Italia-Svezia Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Seconda giornata di gare per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio impegnata nei Mondiali Top Division che sono scattati a Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo il pesante rovescio di ieri contro la Svizzera (0-9), cercano riscatto nella sfida odierna contro la Svezia. La partita scatterà oggi, domenica 12 maggio, alle ore 16.15

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : volano Finlandia e Repubblica Ceca - partono bene Lettonia e Svizzera che schianta l’Italia : Dopo l’antipasto di ieri, i Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Top Division di Slovacchia oggi sono entrati nel vivo, con ben sei incontri in programma tra Kosice e Bratislava. Tra questi anche l’esordio dell’Italia che, purtroppo, ha subito una durissima lezione (0-9) contro la Svizzera (clicca qui per la cronaca). Nei piani alti delle classifiche prosegue il cammino spedito nel Girone B della Repubblica Ceca che schianta la ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : pessimo esordio dell’Italia battuta 9-0 dalla Svizzera : Comincia male l’avventura della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio ai Mondiali 2019 in Slovacchia: gli azzurri vengono, infatti, demoliti dal fortissimo team della Svizzera, vice-campione in carica e squadra che ambisce ad arrivare fino in fondo anche quest’anno. Per gli uomini di Clayton Beddoes non era, quindi, semplice impensierire i rivali però ci si aspettavano segnali incoraggianti in vista delle prossime sfide ed è ...