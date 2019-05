Ho perso mia figlia per una dimenticanza Perché rinviate la legge sul seggiolino

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Io ci sono passata, lo so. Il pensiero che ci possa essere una nuova vittima mi tormenta, non capisco perché ci sia ancora un rinvio della norma sui seggiolini salva bebè. Ma quali sono le priorità, i bambini o le procedure burocratiche?”.Lancia un grido d’allarme Michela Cervasio, mamma e fondatrice della Gaia Onida Onlus, organizzazione che ha il nome della: la bambina di 18 mesi morta nel luglio del 2016, lasciata, proprio dalla madre, in auto sotto al sole. Unadovuta allo stress e al caldo estivo. Ora la signora Cervasio è impegnata con la sua Onlus in difesa dei più piccoli e, dalle colonne de La Nazione, torna a parlare del decreto sulsalva-bebè, ancora arenato in Parlamento:“Ora la tecnica ci mette a disposizione anche altri strumenti come il, che ti avverte se hai ...

neslimusic : Un bacio in fronte a mia madre perché a lei devo tutto, perso in tutte le strade per la vita che ho fatto #UnBacioaTe ???? - Corriere : «Mi hai aiutato, mi hai nutrito, ti sei presa cura di me. Sarò sempre tuo figlio, tu sarai sempre la mia mamma». È… - beppe_grillo : #SilvioBerlusconi, dal re del 'chi striscia non inciampa' è stato spettacolare. Fa venire alla mente qualcuno che s… -