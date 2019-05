Highlights Roma-Juventus 2-0 | VIDEO | gol e sintesi Mirante decisivo | giallorossi cinici

Video/ Roma-Juventus - 2-0 - gol e Highlights : i giallorossi tengono il passo - Serie A - : Video Roma-Juventus, risultato finale 2-0,: i gol di Florenzi e Dzeko consentono ai giallorossi di rimanere in corsa per la Champions.

VIDEO Roma-Juventus 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Florenzi e Dzeko regalano il successo ai giallorossi : Termina 2-0 all’Olimpico di Roma la sfida valida per la 36esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Juventus. I giallorossi si sono imposti contro i campioni d’Italia per effetto delle marcature di Alessandro Florenzi e di Edin Dzeko, che hanno piegato gli uomini di Massimiliano Allegri. Di seguito gli Highlights del confronto tra i capitolini e la Vecchia Signora: Highlights Roma-Juventus 2-0 Roma-Juventus 1-0: ...

Video/ Rimini Renate - 0-0 - : Highlights - romagnoli ai play out - Serie C - : Video Rimini Renate, risultato finale 0-0,: highlights e gol della partita, giocata nella 38e ultima giornata del girone B di Serie C.

VIDEO Genoa-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma si fa riprendere al 90′ in casa del Genoa nel posticipo delle ore 18.00 della 35ma giornata della Serie A di calcio: finisce 1-1 dopo il vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy. I padroni di casa in pieno recupero buttano via due punti di platino col rigore sbagliato da Sanabria. Highlights Genoa-Roma 1-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI EL Shaarawy ?????? ???????? : ???? 0 × 1 ???? .. ???????? .. ...

VIDEO Roma-Cagliari 3-0 : Highlights - gol e sintesi. Fazio e Pastore risolvono la partita in avvio : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 3-0 nel match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio, i giallorossi hanno risolto la contesa in avvio: Fazio ha sbloccato la situazione al 5′, Pastore ha raddoppiato tre minuti più tardi. I capitolini hanno poi controllato la situazione di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico e hanno conquistato tre punti fondamentali per la corsa verso un posto nella prossima Champions ...

Highlights Inter-Roma 1-1 - VIDEO e sintesi. Perisic risponde alla prodezza di El Shaarawy : Lo scontro diretto tra Inter e Roma per la corsa alla Champions League finisce in parità sul punteggio di 1-1: ad El Shaarawy risponde Perisic e così l’Inter mantiene il terzo posto tendndo a distanza il Milan ed i giallorossi restano in scia ai rossoneri, dai quali hanno un solo punto di ritardo. Highlights Inter-Roma 1-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

