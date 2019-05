Hazard saluta il Chelsea | dalla Francia l’indiscrezione | accordo raggiunto con una

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'Equipe non ha dubbi:dirà addio alper giocare al Real Madrid. L'ufficialità dopo la finale di Europa League del 29 maggio Edengiocherà nel Real Madrid la prossima stagione. E' quanto scrive L'Equipe, secondo cui il club di Florentino Perez ufficializzerà l'acquisto del talento belga daldopo la finale di Europa League tra i Blues e l'Arsenal in programma il 29 maggio a Baku. Secondo il quotidiano transalpino l'tra i due club, così come quello tra il giocatore 28enne e i 'blancos', è statoda diverse settimane. Il Real Madrid, stando all'indiscrezione, pagherà al100 milioni di euro.

