Ha tre tumori che le impediscono di mangiare e parlare: “Resto forte per la mia famiglia”

Nonostante tutto ciò che le è capitata negli ultimi 12 anni, Debbie Caquias vuole restare forte per la sua famiglia. Sta combattendo tre forme di tumore che l'hanno lasciata gravemente sfigurata. La 51enne, che vive a New York ma è originaria di Birmingham, viene fissata per strada quando va a fare shopping con le figlie Gabby, 12 anni e Kenzie, 10 anni, ma grazie al loro sostegno e a quello del marito Sam, riesce ad andare avanti. "Dopo che mi sono stati diagnosticati tre cancri separati, i miei medici hanno detto che sono incredibilmente sfortunata, mi sento come una bomba a orologeria che aspetta solo il mio prossimo ballo con diavolo. Ci sono cose semplici che mi mancano tanto: sorridere, parlare, ridere e baciare i miei bambini (anche se mi baciano spesso) " ammette a Metro.co.uk.

(Di lunedì 13 maggio 2019) Debbie Caquias, 51enne inglese che vive a New York, lotta da diversi anni contro quei tre cancri separati. "Ci sono cose semplici che mi mancano tanto: sorridere,, ridere e baciare i miei bambini", dice. Ha bisogno di un'immunoterapia in una clinica specialistica, ma non può permettersela. Per questo i suoi familiari hanno organizzato una raccolta fondi.