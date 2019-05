Grande Fratello anticipazioni | la verità sulla De André | magico incontro per Serena

Grande Fratello - Michael Terlizzi e Onestini : "Perché dormiamo insieme". Soffiata hot : "La scorsa estate..." : Tensione crescente al Grande Fratello. Dopo il duro scontro tra Gianmarco Onestini e Kikò Nalli, è stato Michael Terlizzi a spiegare a Valentina Vignali le regioni del crollo emotivo di Gianmarco. "Io ero amico suo già da prima del GF. Io e lui dormiamo insieme perché lo conosco da tempo, non è come

Il Grande Fratello 2019 mette sul podio Serena Rutelli e Francesca de Andrè : anticipazioni 13 maggio : Tutto è pronto per il ritorno del Grande Fratello 2019 in onda oggi, 13 maggio, su Canale 5 in prima serata dopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane. Il reality è pronto ad una svolta ma anche questa sera le due protagoniste saranno Serena Rutelli e Francesca De Andrè, angelo e diavolo di questa edizione del programma. La prima ha detto no all'incontro con la madre naturale ma ha aperto il suo cuore ai suoi fratelli. La stessa Barbara ...

Grande Fratello 16 - Francesca contro Mila : "Falsa - nemmeno i denti hai veri" : Nuova discussione nella casa del Grande Fratello 16: protagonist, senza nemmeno troppo stupirsi, Francesca De André e Mila Suarez. Le due non possono proprio vedersi l'un l'altra e sfruttano ogni occasione buona per scontrarsi senza mezze misure. Ad aver fatto scattare la scintilla non è stato questa volta Gennaro, ma il forno in cucina, che secondo la figlia di Cristiano De André non sarebbe mai stato pulito. Di tutta risposta, Mila le ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè verso la squalifica. Video rubato - l'insulto inaccettabile a Mila Suarez : Slavina in arrivo per Francesca De Andrè al Grande Fratello. La figlia di Cristiano e nipote del Grande Fabrizio ha vissuto giorni di Grande nervosismo e veleno puro con la inquilina Mila Suarez, spendendo nei suoi riguardi parole che potrebbero portarla alla squalifica. ECCO IL Video DOVE LA DE AN

Grande Fratello 2019 - sesta puntata in diretta : Francesca De Andrè incontra il fidanzato Giorgio e la presunta amante. Francesca Cipriani nella casa : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 prosegue con la sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara ...

Grande Fratello Vip 4 - anticipazioni : date e conduttrice - il gossip : Grande Fratello Vip 4, arrivano le prime anticipazioni: date e conduttrice, il gossip Il Grande Fratello Vip dovrebbe tornare quasi certamente anche nella prossima stagione televisiva: questo è quel che anticipa il sempre informato Tv Blog, che rende noto che la quarta edizione del reality dovrebbe prendere quota a novembre per concludersi a gennaio o […] L'articolo Grande Fratello Vip 4, anticipazioni: date e conduttrice, il gossip ...

Grande Fratello 16 - Daniele discute con Martina : "Gli unici motivi di stress che ho qua dentro - dipendono da te" : Discussione nella notte tra Daniele e Martina. Lui, con un tono alto della voce, sbotta:"Io con te non voglio avere più niente a che fare, a me certe cose non me le dici, vai a dormire di là. Gli unici motivi di stress che ho qua dentro, dipendono da te"prosegui la letturaGrande Fratello 16, Daniele discute con Martina: "Gli unici motivi di stress che ho qua dentro, dipendono da te" pubblicato su Gossipblog.it 13 maggio 2019 16:29.

Grande Fratello 2019 : ospiti - eliminati e anticipazioni di stasera 13 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti, eliminati e anticipazioni di stasera 13 maggio stasera 13 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Il Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’Urso approda così al suo sesto appuntamento con tante sorprese e colpi di scena. La settimana scorsa ha dovuto abbandonare la casa Cristian che era in nomination con Mila, Daniele, Serena e Kikò. L’eliminato ha poi raccontato le ...