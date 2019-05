Grande Fratello 16 – Sesta puntata di lunedì 13 maggio 2019 – Tradimenti | confronti

Grande Fratello - Cristian piange litigando con il padre di Michael : Nella nuova puntata di "Domenica Live", è apparso tra gli ospiti in studio l'ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello. Così, questa domenica si è parlato di Michael Terlizzi. A lanciare i primi rumor sul conto della presunta omosessualità di Michael, era stato recentemente Cristian Imparato, che ormai fuori dal Gf16 continua a sostenere che Terlizzi stia nascondendo di essere gay. Un'indiscrezione per via della quale Cristian viene ...

Oggi a Domenica Live ampio spazio è stato dato al Grande Fratello 16 e alle dinamiche che negli ultimi giorni stanno tenendo attaccati allo schermo il pubblico del reality. Gli ospiti della d'Urso hanno avuto...

Grande Fratello - Cristian Imparato in lacrime a Domenica Live : "È gay" - finisce in disgrazia : Si è parlato, e parecchio, del Grande Fratello. Lo si è fatto nello studio di Barbara D'Urso, a Domenica Live, dove ha tenuto banco Cristian Imparato che è tornato a parlare di Micheal Terlizzi: secondo Cristian sarebbe gay, ma lo starebbe nascondendo (sostiene questa teoria da diversi giorni). Le p

Grande Fratello - le corna a Francesca De Andrè? Parla la presunta amante : rivelazioni pesantissime : corna al Grande Fratello? In studio da Barbara D'Urso a Domenica Live si torna a Parlare del fidanzato di Francesca De Andrè, paparazzato assieme a Roxy, accusata di essere l'amante di Giorgio. E Roxy si è palesata in studio dalla D'Urso, dove ha negato di avere un flirt con il ragazzo della De Andr

Grande Fratello 16, Ambra si difende dalle accuse: la verità sui sentimenti che prova per Kikò Da quando è uscita dal Grande Fratello Ambra si è dovuta difendere da parecchia accuse. Una delle più frequenti è sicuramente quella relativa ai suoi veri sentimenti per Kikò. Secondo alcuni, difatti, la professoressa avrebbe finto interesse per l'ex […]

Grande Fratello - per Francesca De Andrè si mette malissimo : "Fa le marchette e ruba" - accusa terrificante : Sempre al centro delle polemiche. Si parla di Francesca De Andrè, protagonista del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. La scorsa settimana, Sabrina, un'amica di Mila Suarez, aveva annunciato di volerla denunciare, accusandola di bullismo. Oggi, domenica 12 maggio, Sab

Anticipazioni Grande Fratello 16 del 13 maggio : confronto tra la De André e il fidanzato : Prosegue l'appuntamento in prime-time su Canale 5 con il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso, di cui lunedì 13 maggio verrà trasmessa la sesta puntata. Le Anticipazioni ufficiali diffuse da Mediaset rivelano che anche domani ci saranno diverse questioni da affrontare: in particolare, tra i protagonisti ci saranno Francesca De André, attesa da un chiarimento col fidanzato, e Serena Rutelli che avrà una misteriosa sorpresa. Gli spoiler ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè brutalizza Mila Suarez : "Cretina - 'a scimmia!" : Scontro durissimo durante la notte al Grande fratello, dove Francesca De Andrè ha insultato e aggredito la modella Mila Suarez, dopo giorni di tensioni e gelosie. Tra le due non c'è mai stata particolare simpatia, vuoi perché la De Andrè è molto amica di Alex Belli, ex della Suarez, vuoi perché la m

Grande Fratello anticipazioni domani, il fidanzato di Francesca De André entra in Casa: il confronto dopo le accuse di tradimento Domani lunedì 13 maggio andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello 16. Come il comunicato Mediaset riporta oggi, grandi sorprese e colpi di scena caratterizzeranno la prima serata. Francesca De André, dopo essere […]

Poco fa al Grande Fratello c'è stata una violenta lite tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. "Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. – ha detto Francesca De Andrè...

Michael Terlizzi del Grande Fratello : l’ultima rivelazione del padre : GF 16, Michael Terlizzi: il padre Franco torna a parlare della malattia del figlio Michael Terlizzi, in questo primo mese passato nella casa del Grande Fratello, con la sua educazione e la sua gentilezza, è riuscito ad ottenere i favori del pubblico. In queste settimane è anche venuto alla luce un problema di salute del ragazzo chiamato in medicina ‘Sinostosi radio-ulnare’. Una malattia che in passato gli ha causato più di qualche ...

Verissimo - Barbara Palombelli svela la vera reazione di Rutelli per la figlia nel Grande Fratello : Barbara Palombelli ha svelato nuovi dettagli inediti sulla reazione di suo marito Francesco Rutelli quando ha saputo che la loro figlia, Serena, sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha chiarito che Rutelli non l'ha presa proprio beniss

Francesca De Andrè, Guendalina Canessa e Valentina Vignali al Grande Fratello hanno sparlato di Mila Suarez (e questa non è una novità), ma al contrario delle altre volte ieri sera si sono lasciate andare a...