Grand Prix Internazionale di Paratrap | Cruciti | Redaelli | Nespeca e Lai infiammano il

Alle finali del Grand Prix di Moncalieri brilla il tennistavolo dello Splendor Drago/Garbaccio FOTOGALLERY : Il settore giovanile dello Splendor Drago/Garbaccio brilla al palablù di Moncalieri nella giornata dedicata Alle finali del Grand Prix. Erick Marangone vola in semifinale nei giovanissimi ed é terzo ...

35 atleti e 12 società a Roasio per le selezioni regionali del World Taekwondo Grand Prix : Domenica 5 maggio si è svolta nella palestra comunale di Roasio una delle selezioni finalizzata a reclutare i ragazzi che gareggeranno nella squadra regionale di combattimento del Piemonte a Roma, nel ...

Scherma - Fichera e Navarria sul podio nella spada al Grand Prix Fie : Grand Prix Fie in corso di svolgimento in quel di Cali, Colombia: Mara Navarria e Marco Fichera si sono classificati rispettivamente seconda e terzo L’Italia è stata la Nazione protagonista del Grand Prix Fie di spada maschile e femminile svoltosi a Cali, in Colombia. Il tricolore è stato infatti presente sul podio di entrambe le gare, grazie a Mara Navarria che ha conquistato il secondo posto nella prova di spada femminile, ed a ...

Taekwondo - Grand Prix a Roma : sarà la "prima" assoluta per il Freestyle : Soprattutto siamo felici che accada durante un evento così importante al quale solo i migliori 32 combattenti al Mondo potranno partecipare: portare qui anche gli 8 top mondiali di Freestyle rende il ...

Grand Prix di Seul 2019 - Olga Kharlan e Oh Sanguk d'oro : Per la numero 5 al mondo, questo è addirittura il 15° trionfo in un evento di GP. Per vincerlo, comunque, ha dovuto affrontare una difficilissima finale contro la beniamina di casa, la coreana Kim ...

Scherma - Grand Prix Fie di sciabola : Curatoli si ferma ai piedi del podio : Scherma – Grand Prix Fie di sciabola, Luca Curatoli è giunto ad un passo dal podio in quel di Seul E’ quello di Luca Curatoli l’acuto azzurro al termine del Grand Prix Fie di sciabola maschile svoltosi a Seul. Lo sciabolatore napoletano si ferma infatti ad un passo dal podio, concludendo la sua gara nel tabellone dei quarti di finale. A fermare l’avanzata dell’azzurro sulle pedane sudcoreane è stato il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Grand Prix Seoul sciabola - sei azzurre su undici al tabellone principale : La concorrenza sarà anche aumentata, ma aspettiamo davvero un Grande squillo da parte delle sciabolatrici impegnate a livello individuale nella sesta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019, seconda Grand Prix (a punteggio maggiorato). I verdetti emessi dalla fase di qualificazione disputata nella notte italiana sono i seguenti: sei (su undici, un buon bottino) le azzurre promosse al tabellone principale previsto domani nel pomeriggio sudcoreano ...

Torna la Coppa del Mondo di Sciabola con il Grand Prix FIE di Seul : La capitale sudcoreana ospita, in questo fine settimana, la tappa del circuito mondiale di Sciabola per il secondo Grand Prix FIE della stagione. Dopo la pausa dedicata ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani, la scherma mondiale riparte con le gare che, fino al 31 marzo 2020, permettono di acquisire punti validi per il ranking di qualificazione olimpica. A Seul, trattandosi di una ...

Tiro con l’arco - European Grand Prix 2019 : avvio stagionale positivo per l’Italia. Marcella Tonioli si conferma - ottimi segnali da Della Stua e Musolesi : La stagione all’aperto di Tiro con l’arco si è aperta in modo decisamente positivo per la Nazionale azzurra. All’European Grand Prix di Bucarest (Romania), l’Italia ha infatti conquistato sei podi, due vittorie e altrettanti secondi e terzi posti. Oltre a ciò è arrivata poi la qualificazione nel compound femminile per i Giochi Europei di Minsk, in cui il Bel Paese potrà così schierare la squadra al completo, con sei atleti nel ricurvo e due nel ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : Oro! Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi chiudono in trionfo nel synchro misto : Mancava solo un metallo per coronare un weekend con i fiocchi a Mission Viejo: quello più pregiato, dopo tre argenti e un bronzo. All’ultimo respiro, all’ultimo sospiro, e anche all’ultimo tuffo, è arrivato. Nella prova mista dal trampolino 3 metri synchro, grazie a Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, già oro europeo 2017 a Kiev e splendidi protagonisti in California. Gli azzurri, sempre in testa dall’inizio alla fine, con ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : piovono medaglie azzurre - Noemi Batki bronzo dalla piattaforma : Un’altra Grande conferma. Noemi Batki agguanta uno splendido bronzo in una finale della piattaforma di alto livello, a Mission Viejo, nella giornata conclusiva della terza tappa del FINA diving Grand Prix 2019. La triestina duella a lungo con Amy Magana (USA) per l’argento, commette un paio di errori (non vistosi), ma chiude la sua prova alla Grande col doppio e mezzo rovesciato raggruppato, mentre avrebbe potuto essere pagata ...

Tuffi - Grand Prix Mission Viejo 2019 : altro secondo posto per l’Italia con Maicol Verzotto e Noemi Batki nel synchro misto dalla piattaforma : La nottata (italiana) dei secondi posti. E che secondi posti. Brillano quelli di Elena Bertocchi dal trampolino 3 metri, dopo una splendida gara, e della coppia Verzotto-Batki dalla piattaforma 10 synchro misto. Tutto questo è avvenuto nella prima giornata di Finali durante la terza tappa del FINA Diving Grand Prix 2019, disputata ieri a Mission Viejo, in California. Oggi, domenica 14, gran chiusura. Giornata lunga quella di sabato, con tante ...

Ministri - attrici - «influencer» La Grande corsa all'EPrix : Champagne e motori, gelati alla fragola e acqua in bottiglie #plasticfree. A gustare la gara di Formula E sulla terrazza del Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari all'Eur, con vista sul rettilineo ...