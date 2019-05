Governo | Di Maio | ' Le piazze? Sembra di essere tornati agli anni Settanta'

Elezioni : Di Maio - 'Governo è dalla parte dei sindaci M5S eletti' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Il Giverno nazionale è dalla parte di questi sindaci eletti con il M5S, come di tutti i sindaci che vogliono lavorare per il bene comune". Così Luigi Di Maio a Caltanissetta parlando ai cittadini dopo la vittoria del sindaco Roberto Gambino. "Tutta l'talia parla di vo

Governo - Di Maio : “C’è nervosismo nelle piazze. Basta slogan - lavoriamo”. Lega : “I reati sono in calo - i morti sul lavoro no” : L’ultimo fronte che divide Lega e M5s diventa la tensione nelle piazze: Luigi Di Maio chiede lo stop a slogan e polemiche che alimentano una “divisone tra estremismi”, la Lega risponde spiegando che i “reati in Italia sono in calo” mentre i morti e gli infortuni sul lavoro “sono in aumento”. Come dire: il ministro dell’Interno sta lavorando bene, il vicepremier pentastellato – che ha la ...

Salvini? Se a Di Maio non va bene non si scandalizzi : apra la crisi. Ma se ci resta insieme al Governo - è meglio se sta zitto : Alcuni vigili del fuoco in provincia di Bergamo hanno impegnato un’autoscala per raggiungere uno striscione di contestazione a Matteo Salvini. I pompieri, che sono benemeriti, dovrebbero provare vergogna per queste azioni di ripulitura cui sono stati chiamati. Immagino invece che sarà piena di onori la direttrice di Rai Uno che ha revocato tre serate a Fabio Fazio in quanto sta sui coglioni al Salvini medesimo. “La Rai è pagata con i soldi ...

Matteo Salvini - il terrore di Conte e Di Maio sul decreto sicurezza bis : "Così cade il Governo" : Le reazioni d'istinto di Luigi Di Maio e buona parte dei ministri grillini al decreto sicurezza bis annunciato da Matteo Salvini mettono già in chiaro quanto il fronte pentastellato tema l'ultima mossa del vicepremier leghista. Di quel provvedimento già si parla in termini apocalittici, come riporta

Governo : Zingaretti tra Di Maio e Salvini solo finte polemiche : Governo: Zingaretti: Io sono tutti i giorni tra la gente, sono tra le persone combattendo per le Europee, per un'Europa della crescita

Così Di Maio si riprende il mazzo Governo - ora è lui a dare le carte : Luigi Di Maio ha oggi dichiarato che per il caso Siri “Salvini l’ha presa sul personale”, mentre si tratta di una situazione squisitamente politica. Ed infatti è proprio così. Non sarebbe pensabile che un partito come i Cinque Stelle (eredi... Segui su affaritaliani.it

Bonino - che affondo al Governo : 'Di Maio e Salvini? Due scamorze - inadeguati e arroganti' : Anche in vista dell'appuntamento delle elezioni Europee , che si terranno il 25 e il 26 maggio, la Bonino ha voluto ribadire come la politica del proprio partito sia radicalmente differente da quella ...

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel Governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

I dossier aperti del Governo - continua scontro Di Maio-Salvini : Il premier Conte e' impegnato in un vertice europeo in Romania, dove tra l'altro si comincia a discutere sulle future nomine per il dopo-Juncker, con l'Italia che punta ad ottenere un commissario importante. Ma sul fronte interno non si abbassa la tensione tra gli alleati di governo. "Basta minacciare sempre la crisi di governo. Vediamoci", l'invito di Di Maio a Salvini. Anche nei giorni scorsi i mediatori hanno lavorato per organizzare un ...

Governo : Di Maio - entro agosto legge su salario minimo orario : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La prima cosa che faremo nei prossimi giorni è il salario minimo orario. entro agosto approviamo la legge, una legge che dice che d'ora in poi nessuno può essere pagato meno di 9 euro all'ora. Ci sono troppe persone che in questo paese vengono pagate due euro all'ora.

Governo : Di Maio - 'davanti 4 anni e un mare di cose da fare' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo davanti quattro anni di Governo, quattro anni in cui dobbiamo fare ancora un mare di cose. Ve lo dico chiaramente perché abbiamo di fronte un sentimento che non mi piace. C'è chi pensa, vabbè il M5S ha fatto il reddito di cittadinanza e ha fatto quello che dove

Governo : Di Maio - 'in arrivo un miliardo per aiutare le famiglie' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La Sicilia è la seconda regione come percettore di reddito Di cittadinanza e tra le prime in Italia per l'adesione a quota 100. Adesso dobbiamo fare altre due cose: aumentare lo stipendio a chi lavora con il salario minimo orario, il che significa che non esisteranno p

Siri : Di Maio - tenuta Governo non a rischio ma vedo Lega nervosa : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La tenuta del governo non è a rischio, certo vedo la Lega un po' nervosa, perché dopo il caso Siri utilizzano qualsiasi argomento pur di provare a coprire un caso che si poteva risolvere in tre giorni con le dimissioni del sottosegretario e invece ci sono volute tre se

17 : 10 | Di Maio : "Mi auguro che il Governo non rischi - ma la Lega è nervosa" : 09.05.2019 - Dopo le ultime polemiche tra M5s e Lega, Luigi Di Maio ha lanciato un messaggio a Matteo Salvini. "Mi auguro che la tenuta del governo non sia a rischio - ha detto -. Vedo la Lega un po' nervosa". Il vicepremier ha poi sottolineato come "dopo la vicenda Siri utilizzano qualsiasi argomento pur di coprire un caso che si poteva risolvere in tre giorni con le dimissioni del sottosegretario, invece ci sono volute tre settimane".