Google Foto si prepara alla modalità Incognito ma non permette di rimuovere utenti dagli

Google Pixel 3a sfida iPhone X per prezzo e fotocamere : Nella campagna marketing Made by Google rientra anche un cartellone che mette a confronto il prezzo di Google Pixel 3a con quello di "Phone X" L'articolo Google Pixel 3a sfida iPhone X per prezzo e fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera per i Pixel si aggiorna con il supporto RAW per Night Sight : Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione Google Fotocamera arriva la possibilità di catturare immagini in formato RAW con la modalità Night Sight L'articolo Google Fotocamera per i Pixel si aggiorna con il supporto RAW per Night Sight proviene da TuttoAndroid.

Il responsabile di Google Foto dice che presto aprirà una Beta per Colorize : L'anno scorso Google ha annunciato le nuove funzionalità Color Pop e Colorize per Google Foto. Color Pop è stato distribuito pochi giorni dopo il Google I/O 2018, mentre Colorize è stato in osservazione per un intero anno. Oggi il colosso di Mountain View ci sta finalmente aggiornando in merito e sta intraprendendo un programma Beta per testare lo strumento. L'articolo Il responsabile di Google Foto dice che presto aprirà una Beta per Colorize ...

Aggiornate subito Google Fotocamera e godetevi la modalità Time-lapse : Google è stata di parola e così, dopo l'annuncio di ieri sera, ecco arrivare la modalità Time-lapse per tutti i Google Pixel, ossia Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL. L'articolo Aggiornate subito Google Fotocamera e godetevi la modalità Time-lapse proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Google Pixel 3a costa meno del Samsung Galaxy S10 - ma fa foto migliori con poca luce : Sta facendo discutere non poco in queste ore l'ultimissimo arrivato in casa Android, vale a dire il cosiddetto Google Pixel 3a, che nonostante un prezzo di listino pari a "soli" 399 euro, a detta di alcuni esperti del settore può essere paragonato addirittura al tanto decantato Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato più da vicino la scheda tecnica dell'ultimo arrivato, con un articolo specifico pubblicato in mattinata, ora possiamo prendere in ...

Google Pixel 3a e 3a XL : due smartphone con super fotocamera a partire da 399 euro : Google presenta due nuovi cellulari di fascia media con schermi fino a 6 pollici e camera posteriore con intelligenza...

Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiche : Ecco una brochure con le specifiche tecniche di Google Pixel 3a da cui spunta un fatto molto interessante: udite udite, si possono leggere le stesse specifiche della fotocamera posteriore di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. L'articolo Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Traduttore ha un bug che impedisce la traduzione istantanea tramite la fotocamera : Google Traduttore sta facendo parlare di sé per un bug: numerosi utenti non riescono a sfruttare la traduzione istantanea mediante la fotocamera. L'articolo Google Traduttore ha un bug che impedisce la traduzione istantanea tramite la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Gru crolla sul nuovo campus Google Quattro morti e 4 feriti a Seattle Foto : Le cause sono ancora da chiarire. Tra le vittime due operai e due automobilisti. Ferita anche una bambina di quattro mesi

Google Foto chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle persone : Google Foto chiede l'aiuto degli utenti per il riconoscimento dei volti, per migliorare il proprio algoritmo dedicato sia alle persone sia agli animali. L'articolo Google Foto chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle persone proviene da TuttoAndroid.

Google Foto sperimenta la scheda Fotolibri nella schermata principale dell’app : Google spesso testa nuove interfacce utente e funzionalità su un gruppo più o meno ampio di utenti casuali e questa volta l'esperimento riguarda Google Foto che riceve una scheda Stampa dedicata nella barra inferiore dell'interfaccia. Probabilmente Google è intenzionata a dare maggiore risalto a questa funzionalità che offre la possibilità di creare un Fotolibro in pochi minuti e stampare i ricordi in un album con copertina rigida o ...

Google Foto ha rimosso la visualizzazione delle immagini raggruppate per anno : Google Foto ha rimosso la possibilità di visualizzare le Foto scattate raggruppate per anno. L'articolo Google Foto ha rimosso la visualizzazione delle immagini raggruppate per anno proviene da TuttoAndroid.

Google Foto mostra le “Foto in movimento” scattate dal vostro Samsung Galaxy : Google Foto inizia a mostrare le "Foto in movimento" scattate dagli smartphone Samsung Galaxy: ecco di cosa si tratta e come funziona. L'articolo Google Foto mostra le “Foto in movimento” scattate dal vostro Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid.