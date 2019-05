Golfo Persico tra Patriot e sabotaggi alla ricerca della pistola fumante

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Stretto di Hormuz, lapuò essere quella dei. Il ministero dell’Energia saudita ha denunciato che due petroliere sono state attaccate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e hanno subito “danni significativi”. Le petroliere saudite sono state attaccate alle sei di domenica mattina al largocosta orientale degli Emirati Arabi Uniti mentre si preparavano ad attraversare il. L’attacco non ha causato perdite di greggio, ma ha provocato “danni significativi alle strutture delle due navi”. Il ministro ha definito l’incidente un “atto criminale dio” mentre il governo iraniano ha messo in guardia dall’”avventurismo di potenze straniere” per destabilizzare la regione.Una delle navi era diretta al porto saudita di Ras Tanura sulper ...

