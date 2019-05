Gli occhiali da sole tondi per la Primavera Estate 2019

La regina deGli occhiali cerca giovani talenti lungimiranti : Per candidarsi è necessario: avere una laurea in ambito ingegneria, matematica, informatica, amministrazione aziendale, economia o finanza; la laurea deve essere recente, non più di 12 mesi, e serve ...

Audio - testo e traduzione di Looking For Stars degli Hooverphonic - parole al miele amaro con Gli occhiali da sole : Se non ci dicessero che si tratta della stessa band di Mad About You penseremmo che Looking For Stars degli Hooverphonic sia un nuovo brano dei nuovi The Gathering, specie per l'amarezza pop e la malinconia grondanti da ogni nota. Eppure ci troviamo di fronte al nuovo estratto dall'album omonimo, sì, perché Looking For Stars è la title-track dell'ultimo disco della band belga. L'Europa è così: crepuscolare e sdolcinata, ma mai scontata quando si ...

Gli occhiali di Cary Grant tornano di scena : Se l'eleganza passa anche attraverso i dettagli che una persona indossa, gli occhiali che Cary Grant portava nel leggendario thriller «Intrigo internazionale» ne sono un ottimo esempio. Vi ricordate la pellicola? Cary Grant si sistema gli occhiali. La montatura dona ancor più carisma al suo personaggio, Roger Thornhill, un uomo in fuga che viene scambiato per qualcun altro ma che, nonostante tutto, riesce a prendere in mano la situazione. Una ...

PlayStation VR : Sony brevetta deGli occhiali che consentono di tracciare il movimento degli occhi : Giocare con il PlayStation VR non è la cosa più comoda per quei giocatori che portano occhiali da vista, fortunatamente però, sembra che Sony abbia trovato una soluzione al problema, con un nuovo brevetto per degli occhiali che consentono di tracciare il movimento degli occhi.Come riporta Siliconera, nelle prime righe del rapporto Sony descrive il problema di giocare in VR usando occhiali da vista e i moderni dispositivi per il tracciamento ...

Gli occhiali azzurri della "Napolitudine" per vedere - e immaginare - una vita migliore : Ha passato la boa dei novanta, Luciano De Crescenzo, ma la sua filosofia non ha perso freschezza. Bene lo sa un attore showman come Alessandro Siani che, sebbene sia nato mezzo secolo dopo, con lui ...

L’impero deGli occhiali : Il mercato mondiale degli occhiali sarà dominato presto da un’unica multinazionale. Quella che nascerà dalla fusione tra l’azienda francese di lenti da vista Essilor e il produttore italiano di montature Luxottica. Leggi

Ferrara. In scena la rappresentazione Gli occhiali d’oro dal romanzo di Giorgio Bassani : Sabato 6 aprile alle 21 alla sala Estense (piazza Municipale a Ferrara), andrà in scena la rappresentazione “Gli occhiali d’oro

Tecnologia e design italiano - Gli occhiali a conduzione ossea : Tecnologia e design italiano. È il binomio da cui è partita la startup Bonetech per creare i suoi prodotti: occhiali, e non solo, che funzionano grazie alla conduzione ossea, cioè la Tecnologia che permette di propagare i suoni attraverso le ossa del cranio, senza auricolari nelle orecchie. Marco Collini è insieme al fratello Massimo fondatore della Bone technology srl di Milano, fra le startup che hanno partecipato al ces di Las Vegas nel 2019, ...

I miGliori occhiali da vista in stile Clark Kent : Chiunque abbia mai letto il fumetto o guardato cartoni animati, serie tv e film che raccontano la storia di Superman, almeno una volta nella vita si sarà chiesto: «Ma come fa Clark Kent a non farsi riconoscere in viso, solo per il semplice fatto di portare degli occhiali da vista?». Un mistero la cui soluzione pare essere più difficile del rimedio alla debolezza da criptonite, ma che ha contribuito a plasmare il carattere ...

Huawei - come funzionano Gli occhiali da sole smart : I produttori di smartphone si sono fatti strada nelle nostre tasche, sono arrivati ai nostri polsi con gli smartwatch e ora puntano ad una tecnologia ancora più indossabile: gli occhiali smart. Dopo il fallimento dei Google Glass - dovuto soprattutto a una questione di privacy - le aziende tech hanno continuato ad investire nel settore con alti e bassi, non ultima Snapchat con i suoi Spectacles. Ma chi sembra aver centrato maggiormente il ...

Huawei annuncia Gli occhiali Smart Eyewear - eleganti e alla moda ma anche hi-tech : Fare a meno delle cuffie per parlare al telefono o ascoltare musica per molti sarebbe il massimo. Soprattutto con il caldo estivo, e se si devono per forza indossare gli occhiali. La soluzione hi-tech sono gli occhiali Smart, che integrano microfono e cuffia e comunicano senza fili con lo Smartphone. Contestualmente ai nuovi Smartphone, Huawei ha annunciato la sua proposta di questo accessorio, gli Smart Eyewear. All’apparenza sono comuni ...

Huawei lancia un’altra sfida ai concorrenti sul terreno deGli occhiali smart - disponibili da luglio : A partire dall'estate, Huawei metterà in commercio una linea di occhiali smart realizzati in collaborazione con i coreani di Gentle Monster L'articolo Huawei lancia un’altra sfida ai concorrenti sul terreno degli occhiali smart, disponibili da luglio proviene da TuttoAndroid.

Gli occhiali più fashion sono quelli da ciclista : Un tempo riservati solo ai ciclisti, negli anni ’90 questo genere di occhiali da sole era già apparso sul volto di diverse celeb. Recentemente, poi, ci hanno poi pensato marchi come Prada, Versace, Vetements, MSGM e Kenzo a portarli di nuovo in auge. Se avete già studiato i trend riguardo le collezioni moda uomo per la primavera-estate 2019 sapete già di cosa stiamo parlando. Colorati, dalle forme avvolgenti e design ...