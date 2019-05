Gli inceneritori facili di Renzi sono in contrasto con la legge europea

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) La politicaana degliè incon la normativa. Lo ha stabilito l’8 maggio la Cortedi Giustizia, su sollecitazione delle associazioni “Verdi Ambiente e Società” e “MovimentoRifiuti Zero per l’Economia Circolare”, censurando pesantemente il decreto Sblocca Italia del 2014, che prevede una spropositata rete di, definiti “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, sottratta a ogni regola di comune cautela e, in particolare, ad una valutazione ambientale (Vas) degli effetti, da attuarsi prima della loro costruzione (o dell’ampliamento di quelli esistenti). La Cortericorda, in proposito che la Vas è obbligatoria ogni volta che un piano o un programma, come quello di, può avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri “in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei ...

