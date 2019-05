Giulia Bongiorno | «Ho tolto il blocco del turn over Via libera a 250mila assunzioni»

Giulia Bongiorno - scontro in CdM con Giuseppe Conte su Armando Siri : la lezione di diritto : Il giorno della resa dei conti in Consiglio dei Ministri, dove al centro c'è il caso Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Il CdM, indice della tensione altissima su Lega e M5s, è iniziato con grande ritardo. Il premier Giuseppe Conte, sempre più sfacciatamente grillino,

Giulia Bongiorno di ferro : "Armando Siri resti al suo posto. Non è stato condannato" : "Armando Siri resti al suo posto". Giulia Bongiorno non usa mezzi termini sul caso del sottosegretario alle infrastrutture leghista indagato per una presunta mazzetta: "Siri è stato trattato dai media come un condannato definitivo, mentre è un indagato per fatti di corruzione che ha subito chiesto d

Giulia Bongiorno inchioda i grillini manettari : "Lo sono a intermittenza" - demoliti : Il sospetto che monta di ora in ora, mentre lo scontro all'interno del governo tocca nuovi picchi di nervosismo, è che ormai la Lega sia stretta tra due fuochi, quello del Pd e quello del M5s. E proprio la reazione grillina alle indagini a carico del sottosegretario leghista Armando Siri hanno lasci

Giulia Bongiorno - ecco le cifre del suo reddito : una ricchezza clamorosa : Sono uscite le dichiarazioni dei redditi dei politici italiani e al vertice c' è sempre lui: Silvio Berlusconi. Nel 2018 il leader di Forza Italia ha dichiarato un imponibile di 48 milioni di euro. Ma se le finanze del Cav non sono certo una novità, le sorprese arrivano dai redditi dei membri del go

Ecco i redditi dei ministri gialloverde - la più ricca è Giulia Bongiorno - : Roma, 17 apr., askanews, - Il premier Giuseppe Conte nel 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di 370.314 euro. È quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta del 2017 ...

Giulia Bongiorno - la soffiata dal cuore Lega : "La scelta migliore". Dove la vuole spedire Salvini : "Non rientra nei miei progetti". Chissà se Giulia Bongiorno resisterà al pressing selvaggio di Matteo Salvini. Il leader della Lega starebbe pensando a lei, siciliana e ministra della Funzione pubblica, simbolo di Legalità e rigore, come candidata del Carroccio (e di chi si alleerà) alla poltrona di

Giulia Bongiorno a L'aria che tira smonta le follie M5s sulla castrazione chimica : "Quella parola..." : sulla castrazione chimica, Giulia Bongiorno non molla. Lo spiega chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove torna a parlare della misura "congelata" dopo le consuete bizze grilline che non la hanno voluta poiché non inserita nel contratto di governo. "Stiamo parland

Giulia Bongiorno - pugno di ferro : "Ma quale amnistia?" - la sua soluzione contro i criminali : "Io da sempre sono preoccupata per questo fenomeno del sovraffollamento delle carceri, che però vorrei dire che è cronico, non è una novità dell'ultima ora". Giulia Bongiorno, ministro leghista della Pubblica amministrazione, fermandosi a parlare con i giornalisti alla Camera ha precisato che non ci

Giulia Bongiorno e Giorgia Meloni - la vergogna del Fatto : "Così rastrellerà i voti e farà fuori la Meloni" : Vorrebbe essere la mappa del potere femminile della destra italiana, ma quella del Fatto quotidiano finisce per diventare un'altra bella manciata di fango sulla Lega e i suoi "alleati naturali". Ai ritratti di Marina Berlusconi, Mara Carfagna, Wanda Nara (proprio lei) e altri nomi decisamente più te

Giulia Bongiorno zittisce le sinistre 'isteriche' : come zittisce chi la insulta dopo la frase su Codice Rosso : Schiaffo a buonisti, benpensanti e censori da parte di Giulia Bongiorno , che tira dritta per la sua strada. In un'intervista al Corriere della Sera , la leghista spiega di non avere nulla di cui ...

Giulia Bongiorno : "L'unico razzismo in Italia è contro Salvini" : Io in Italia "per me non c'è razzismo", ma "diciamoci la verità. Molti pensano che Salvini sia un rozzo, ignorante, un cittadino di serie B che ha usurpato il potere che ha, non gli riconoscono le grandi doti che solo chi lo conosce dal vivo può vedere. Che è una persona saggia, che sa ponderare rischi e opportunità, che è molto rapido nel prendere decisioni. Ecco, chi nega tutto questo un po' razzista ...

Famiglie - Giulia Bongiorno a sorpresa contro il congresso anti aborto : "La mia famiglia è fatta da me e da mio figlio e mi sembra una famiglia splendida. Non si arretrerà di un millimetro rispetto ai diritti delle donne né rispetto all'autodeterminazione della donna". Giulia Bongiorno, a sorpresa, si scaglia contro il congresso di Verona pro famiglia tradizionale in cu

Elisabetta Trenta : "Stupri? Mi sento offesa". Sfregio a Giulia Bongiorno - è guerra tra ministre : "Da donna mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi sorprende che il ministro Giulia Bongiorno l’abbia sostenuta". Elisabetta Trenta, in una intervista al Corriere della sera, sulla castrazione