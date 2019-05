Giro d’Italia – Terza tappa da Vinci a Orbetello | percorso | altimetria e favoriti FOTO

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Tutto pronto per ladeld’Italia con partenza dae arrivo ad: eccodella gara odierna Dopo le prime due gare, vinte rispettivamente da Primosz Roglic e Pascal Ackermann, siamo già arrivati alladeld’Italia numero 102. La gara odierna si snoda per 220 km che collegano, in unleggermente ondulato ed essenzialmente pianeggiante. Farà da cornice lo splendido paesaggio delle colline senesi che accompagnerà i ciclisti fin dalle battute iniziali. Dopo 37 km la prima salita, neanche classificabile come GPM. A Poggibonsi presennte uno sprint intermedio, seguito poi da un tratto di leggera salita verso Meleta. Si procederà poi in discesa verso Grosseto alla volta del secondo sprint intermedio di giornata. A 38 km dall’arrivo sarà presente l’unico GPM della ...

giroditalia : A thrilling last kilometer of #Giro d’Italia 2019 | Stage 2! ?? | L'ultimo emozionante km della Tappa 2 del Giro d'I… - giroditalia : This is what #Giro d’Italia Stage 1 ITT was all about. Welcome back Amore Infinito! | Ecco tutto quello che è succe… - giroditalia : .@rogla is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2019! Stage win and Maglia Rosa! Bravo Primož! | @rogla è la… -