Giro d’Italia 2019 | Vincenzo Nibali attento nelle prime posizioni Grande lavoro della

Giro d’Italia 2019 : Elia Viviani - una squalifica giusta. Ingenuità del veronese : in volata era stato superiore : Dopo una tappa alquanto noiosa con la lunghissima fuga di giornata del solitario Sho Hatsuyama (Nippo Vini Fantini), ecco il più che scontato arrivo in volata. Le prime immagini parlano della vittoria del campione italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), fino al momento in cui il Var revisiona lo sprint, nota il cambio di traiettoria del veronese a sfavore di Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), e lo declassa come da regolamento. La ...

Giro d’Italia 2019 - perché è stato squalificato Elia Viviani? Var protagonista - respinto il ricorso della Deceuninck : Anche al Giro d’Italia 2019 la grande protagonista è la moviola. Il VAR ha deciso l’esito della terza tappa della Corsa Rosa, da Vinci ad Orbetello. Elia Viviani aveva vinto la frazione, prima di venire declassato a causa di un comportamento irregolare. COSA E’ SUCCESSO AD Elia Viviani? Il campione italiano in carica aveva preso egregiamente la ruota del tedesco Ackermann, vincitore della tappa di ieri. A 200 metri dal ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - terza tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La Vinci-Orbetello, di 220 km, è stata la terza tappa del Giro d’Italia 2019: le quattro Classifiche principali sono così variate al termine della frazione che ha visto il declassamento di Elia Viviani e la vittoria di Fernando Gaviria. Di seguito tutte le graduatorie aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – ROGLIC Primož Team Jumbo-Visma 10:21:01 2 2 – YATES Simon Mitchelton-Scott 0:19 3 3 – NIBALI Vincenzo Bahrain Merida ...

Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia : Elia Viviani, ciclista veronese della Deceuninck-Quick Step, ha vinto in volata la terza tappa del Giro d’Italia, 220 chilometri da Vinci a Orbetello, in Toscana. Dopo aver perso per poco la volata di domenica a Fucecchio, oggi Viviani ha vinto