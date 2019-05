Giro d’Italia 2019 | quarta tappa | percorso | altimetria e favoriti

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)d’ItaliaLadeld’Italia vedrà il gruppo partire da Orbetello, in provincia di Grosseto e arrivare a Frascati, in provincia di Roma. Si corre martedì 14 maggio e ilsembra far presagire un finale con volata di gruppo. Andiamo a conoscere meglio il tracciato. LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo su strada: gare UCI e data iniziod’Italia, Tour e Vuelta Ildella 4adeld’ItaliaNessuna asperità da segnalare in questolungo ben 235 km – il terzo di fila oltre i 200 km – se non un GPM di 4a categoria presente dopo soli 33 km circa dal via, quest’ultimo posto come detto nella provincia grossetana. Per il resto è tutta pianura fino al 2 km dal traguardo finale, con gli ultimi chilometri dapprima in discesa e ...

giroditalia : A thrilling last kilometer of #Giro d’Italia 2019 | Stage 2! ?? | L'ultimo emozionante km della Tappa 2 del Giro d'I… - giroditalia : Giro d'Italia 2019 - Tappa 2 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @rogla Maglia Ciclamino @segafredoitalia: @Ackes171 Magli… - giroditalia : This is what #Giro d’Italia Stage 1 ITT was all about. Welcome back Amore Infinito! | Ecco tutto quello che è succe… -