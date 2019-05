Giro di California – Peter Sagan super | sua la prima tappa a Sacramento

Giro di California 2019 : attesa per il rientro di Peter Sagan - Gianni Moscon in cerca di risposte da capitano del Team INEOS : Nel fine settimana dedicato alla partenza del Giro d’Italia, prenderà il via anche un altro importante appuntamento del calendario ciclistico internazionale, ovvero il Giro di California 2019. La corsa a tappe che si svolge sul suolo statunitense si aprirà domenica 12 maggio a Sacramento e si concluderà a Pasadena sabato 18 maggio, per un totale di sette frazioni. Il percorso si presenterà leggermente rinnovato, con l’eliminazione ...

Giro di California 2019 : attesa per il rientro di Peter Sagan - Gianni Moscon in cerca di risposte da capitano del Team INEOS : Nel fine settimana dedicato alla partenza del Giro d’Italia, prenderà il via anche un altro importante appuntamento del calendario ciclistico internazionale, ovvero il Giro di California 2019. La corsa a tappe che si svolge sul suolo statunitense si aprirà domenica 12 maggio da Sacramento e si concluderà a Pasadena sabato 18 maggio, per un totale di sette frazioni. Il percorso si presenterà leggermente rinnovato, con l’eliminazione ...

Giro di California 2019 : tutti i 10 italiani al via. Torna in gara Gianni Moscon : Non solo Giro d’Italia: come accaduto nelle ultime stagioni il circuito World Tour si sdoppia e, oltre ad affrontare il primo grande Giro dell’anno, si sposta anche in terra statunitense, dove c’è il Giro di California. Tanti dei corridori assenti nel Bel Paese sono volati Oltreoceano, molti di loro saranno concentrati sulla seconda parte di quest’anno, quella che porta a Tour e Vuelta. Andiamo a scoprire i corridori ...

Giro di California 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Non solo Giro d’Italia: il calendario del ciclismo internazionale, come accaduto nelle ultime stagioni, non resta incentrato solo sulla Corsa Rosa. Ci si sposta anche verso gli Stati Uniti, con corridori del calibro di Peter Sagan che si concentreranno su una breve corsa a tappe ma molto interessante come il Giro di California, in programma dal 12 al 18 maggio. Andiamo a scoprire le date di tutte le frazioni, diretta TV prevista su ...